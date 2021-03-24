«У меня полномочий не было «общак» держать»: казанский суд отправил в СИЗО «положенца» Нейдерова

Фото: «Реальное время»

До 22 мая под стражу заключен 59-летний казанец Сергей Нейдеров, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. Такое решение только что вынес Вахитовский суд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».



Суду Нейдеров представился ранее судимым механиком менделеевской компании «Спецстрой». Удивился присутствию большого числа журналистов, но удаления СМИ не требовал: «Думаю это чересчур, но если на то дело пошло, я не против».

Следователь ГСУ МВД Татарстана Александр Иванов просил арестовать Нейдерова, настаивая на том, что лишь эта мера пресечения применима в данном случае. Следователь сообщил — дело возбуждено 22 марта, 23-го подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

По версии полиции, в 2015 году в Казани неустановленные лица, обладающие высшим положением в преступной иерархии, среди которых был и «вор в законе» Роман Сычев, наделили ныне обвиняемого статусом «положенца криминального мира». И тот, пользуясь поддержкой воров, «осуществлял и осуществляет преступную деятельность в Татарстане: назначает «смотрящих» за городами, районами и исправительными учреждениями республики, координирует их деятельность, а также организовывает и контролирует поступление в «общак» денежных средств». Одновременно, по версии МВД, занимаясь еще и поиском «новых нелегальных источников дохода» для пополнения криминальной казны.

— Мне хватило всего этого, пора начать нормальный образ жизни. 60 лет — пора уже и задуматься задним местом, — так прокомментировал ходатайство следователя обвиняемый.



Адвокат задержанного Александр Коган сообщил суду, что его клиента задержали не в полиции, а в больнице, где он на протяжении трех недель проходил лечение у невролога: «Он под капельницей лежал!» Ранее защитник сообщил, что видео МВД о задержании взято из архивов.

Защитник возмутился тем, что следствие не нашло и не установило участников предполагаемой преступной сходки, но предъявило Нейдерову обвинения. «Нет ни одного человека, который бы подтвердил, что он там присутствовал! — заявил Коган. — И что это такое — наделение моего подзащитного, если это можно назвать званием — «положенец»? Ни в одном законе этого нет! Есть такое понятие, как «вор в законе», а что за статус у Нейдерова?!»

Также адвокат обратил внимание суда, что закон об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии действует с 2019 года, а предполагаемая сходка была в 2015-м. Значит, у нас выпадает 4 года, а с учетом пандемии — пять, констатировал защитник и задал риторический вопрос: «Так когда же он руководил [преступностью]?»

Представитель прокуратуры Татарстана Мурад Алиасхабов поддержал позицию следствия. «Альтернативные меры пресечения в данном случае не могут служить гарантией», —сообщил он суду и напомнил — санкция «воровской» статьи 210.1 УК РФ предусматривает наказание свыше 10 лет лишения свободы.

Сам Сергей Нейдеров на заседании де-факто подтвердил некий авторитетный статус, правда, оценил его невысоко: «Уличная шпана подошла ко мне — взрослому человеку, и сказала: «Серый, ты соображаешь». Дальше, по версии обвиняемого, ему поручили решать вопросы миром — «чтобы не было ни одной драки и все было тихо». Защитник подчеркнул — что никакого преступления в этих действиях не было. Сам же обвиняемый просил суд не лишать его свободы, обещая «работать и оправдать доверие».

Уже в перерыве, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени», Нейдеров открестился от криминальной казны: «У меня полномочий не было «общак» держать!»

Впрочем, на заседании задержанный старательно прятал левую руку, на пальцах которой видны следы старых татуировок — перстней.



Председательствующий судья Адель Галеев отправил Нейдерова под стражу.

Завтра из казанской колонии должен выйти на свободу тот самый Роман Сычев — у него закончился срок по приговору. Встретят ли его на воле с новым уголовным делом о воровском статусе — покажет время.

Ирина Плотникова