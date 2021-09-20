Перед Верховным судом РТ предстал обвиняемый «положенец» воровской среды

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана началось первое заседание по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. На скамье подсудимых — 59-летний Сергей Нейдеров, ему также вменяют незаконный оборот оружия и боеприпасов, передает журналист «Реального времени».



Гособвинителем на этот процесс назначен прокурор из дела банкира Роберта Мусина. Интересы не признающего вину Нейдерова представляет адвокат Рустем Сафин. «Закон [об уголовной ответственности за титул «вора в законе»] вступил в силу в 2019 году, если что-то за моим подзащитным и было, то закончилось намного раньше», — комментирует ситуацию защитник.

Сегодня в суде будет решаться вопрос о продлении меры пресечения — прокурор просит продлить арест до 3 марта 2022 года. Напомним, под стражей Нейдеров находится с марта. Сегодня этот срок продлили еще на полгода, сообщает журналист «Реального времени».

По версии следствия, Нейдерова в «воры» не короновали, однако наделили статусом «положенца» — так называемого смотрящего по Татарстану — на сходке криминальных авторитетов в Казани в 2015 году. Силовики полагают, что одним из участников сходки был «вор в законе» Рома Сычев.

Нейдерову инкриминируют назначение «смотрящих» за городами, районами, колониями и СИЗО, координацию их действий, а также организацию поступлений в «общак», контроль за ним и поиск новых нелегальных источников доходов. Сам обвиняемый со дня задержания открещивался от претензий по части «общака» и полномочий в криминальном мире.