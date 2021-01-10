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Происшествия

В Зеленодольске произошла массовая драка

10:55, 10.01.2021 2
В Зеленодольске произошла массовая драка

В Зеленодольске на улице Сайдашева произошла массовая драка, в которой участвовали порядка 40 человек. Об этом сообщается в соцсетях.

Очевидцы драки сообщили, что драка началась между двумя мужчинами. Они что-то не поделили и позвали на помощь примерно по 20 человек с каждой стороны. Участники драки были вооружены железными прутьями.

Полиция, приехавшая на место происшествия, задержала всех участников драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:19
    Чего стоят заверения о победе надо оргпреступностью? Обе стороны быстро прибыли с арматурными прутками одинакового размера. Значит, эти прутки хранились в готовом для использования виде
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  • Анонимно 12:03
    Орангутаны так и не поняли. что всё теперь на видеокамеру и в архив круглосуточно.
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