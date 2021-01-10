В Зеленодольске произошла массовая драка

В Зеленодольске на улице Сайдашева произошла массовая драка, в которой участвовали порядка 40 человек. Об этом сообщается в соцсетях.



Очевидцы драки сообщили, что драка началась между двумя мужчинами. Они что-то не поделили и позвали на помощь примерно по 20 человек с каждой стороны. Участники драки были вооружены железными прутьями.

Полиция, приехавшая на место происшествия, задержала всех участников драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Маргарита Головатенко