В Зеленодольске произошла массовая драка
В Зеленодольске на улице Сайдашева произошла массовая драка, в которой участвовали порядка 40 человек. Об этом сообщается в соцсетях.
Очевидцы драки сообщили, что драка началась между двумя мужчинами. Они что-то не поделили и позвали на помощь примерно по 20 человек с каждой стороны. Участники драки были вооружены железными прутьями.
Полиция, приехавшая на место происшествия, задержала всех участников драки. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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