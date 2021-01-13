«Таттеплоизоляцию» разберут по кусочкам

«СМП банк» предлагает разбить завод пенополиуретановых труб на более мелкие лоты, «Газпромбанк» не согласен

Как стало известно «Реальному времени», вокруг одного из банкротящихся активов империи Эльбека Сафаева ООО «Таттеплоизоляция» с новой силой вспыхнуло противостояние двух основных банков-кредиторов. «Газпромбанк», позицию которого разделяет и конкурсный управляющий, выступает за то, чтобы продать предприятие как единый производственный комплекс. «СМП банк», напротив, считает, что имущество должника следует разбить на более мелкие лоты (буквально по цехам): так его удастся продать подороже. Банк Ротенбергов пока не нашел поддержки в суде первой инстанции, но намерен пойти дальше.

«Смена власти» в комитете кредиторов

Новый 2021 год для одного из значимых предприятий ныне банкротящейся ГК «Инвэнт» Эльбека Сафаева начинается с нового витка противостояния кредиторов. Речь идет об ООО «Таттеплоизоляция»: этот завод в Лаишеве еще недавно входил в топ-4 крупнейших российских производителей пенополиуретановых труб и фасонных изделий.

Кредитор предприятия-должника АО «Газпромбанк» требует признать недействительным решение комитета кредиторов «Таттеплоизоляции». Заявление было подано им еще 18 декабря прошлого года, судебное заседание назначено на 3 февраля. Как и аналогичное заявление конкурсного управляющего предприятием Михаила Савина, поступившее в суд 22 декабря.

На момент публикации материала получить комментарий в «Газпромбанке» не удалось. Конкурсный управляющий ООО «Таттеплоизоляция» Михаил Савин, с которым «Реальное время» связалось по телефону, сообщил, что его позиция изложена в материалах арбитража и какие-либо комментарии СМИ он считает некорректными.

Судя по всему, опротестовывается последнее решение комитета кредиторов от 2 декабря прошлого года. 14 октября по требованию конкурсного кредитора «СМП Банк» прошло заочное собрание кредиторов «Таттеплоизоляции». На нем было принято семь решений. Как-то: не принимать к сведению отчет конкурсника «Таттеплоизоляции», распустить прежний комитет кредиторов и образовать новый из трех человек. Они были названы поименно. Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что все это кандидатуры, представляющие «СМП Банк», либо аффилированные с ним структуры. Таким образом, по его словам, комитет кредиторов стал подконтролен банку Ротенбергов. Ранее решающий голос в комитете был у «Газпромбанка». Было определено, что арбитражный управляющий будет отчитываться перед ними о своей деятельности и финансовом состоянии предприятия не реже одного раза в месяц и т. д.

Комитет кредиторов стал подконтролен «СМП банку» Ротенбергов. Ранее решающий голос в комитете был у «Газпромбанка». Фото: online-kabinety.ru

2 декабря комитет кредиторов «Таттеплоизоляции» оказался еще более продуктивным: принял 14 решений. Так, например, четвертым пунктом значилось отменить решение предшествующего комитета кредиторов от 18 сентября 2020 года об утверждении положения об открытых торгах по продаже имущества «Таттеплоизоляции».

Разделить имущество по цехам

Поясним — 18 сентября прошлого года конкурсный управляющий «Таттеплоизоляции» Михаил Савин опубликовал положение об определении начальной продажной цены, утверждении порядка и условий проведения торгов по реализации имущества должника. В том числе, предмета залога, которое было утверждено залоговым кредитором Газпромбанком, а также собранием кредиторов «Таттеплоизоляции».

Имущество завода в Лаишево, одного из крупнейших в своем сегменте в России, было разделено на 14 лотов. Тем не менее производственные здания, землю и оборудование включили в один лот начальной стоимостью 351,7 млн рублей. С учетом еще одного, также не второстепенного лота (в него вошли различное оборудование, инструментарий, офисная и оргтехника) со стартовой ценой в 70,3 млн рублей, комплекс потянул менее чем на полмиллиона рублей.

Но уже 2 октября конкурсный кредитор «Таттеплоизоляции» СМП Банк подал в татарстанский арбитраж заявление о разрешении разногласий по вопросу реализации имущества. В частности, согласно материалам арбитража, он отмечал, что утвержденное положение не отвечает целям процедуры банкротства и нарушает права и интересы конкурсных кредиторов.

Если перейти к конкретике, СМП Банк указывал на то, что собрание кредиторов, на котором как раз и было утверждено упомянутое положение, состоялось 18 сентября, а уже 30 сентября на повестку дня был вынесен вопрос о роспуске комитета кредиторов. Отчет же об оценке имущества был опубликован одновременно с утверждением Положения о порядке и сроках его продажи, в связи с чем кредиторы не смогли ознакомиться с результатами этой самой оценки.

Имущество завода в Лаишево, одного из крупнейших в своем сегменте в России, было разделено на 14 лотов. Фото: facebook.com/ttitruba

Кроме того, по мнению заявителя, неверно определены начальная продажная цена имущества и состав лотов, поэтому положение необходимо изменить. В частности, выделить, в том числе, в отчете об оценке имущества, доли залогового кредитора в составе полученной выручки, привести начальную продажную цену имущества должника в соответствие с рыночной, изменить состав лотов, разделив имущество буквально по цехам.

Но Арбитражный суд оснований для удовлетворения его заявления не нашел. Во-первых, по закону о банкротстве начальная продажная цена предмета залога, порядок и условия проведения торгов, порядок и условия обеспечения сохранности предмета залога определяются как раз-таки залоговым кредитором, т.е. в данном случае Газпромбанком.

СМП Банк не представил доказательств нарушения прав кредиторов: то обстоятельство, что на повестке дня 30 сентября значился вопрос о роспуске комитета кредиторов, не отменял его проведения 18 сентября. Да и отчет об оценке имущества «Таттеплоизоляции» был вывешен на ЕФРСБ уже 17 сентября. Начальная продажная цена имущества была выведена, исходя из рыночной. Это было сделано независимым оценщиком, которого привлек конкурсный управляющий. СМП Банк провести повторную оценку не требовал.

При этом суд отметил, что в любом случае реальная рыночная стоимость имущества может быть определена исключительно по результатам торгов, исходя из спроса на имущество и его ликвидности.

Также татарстанский арбитраж в своем решении отметил, что разбивка имущества на отдельные лоты по действующим цехам завода не будет способствовать получению большей прибыли от продажи. Все имущество предприятия-должника используется для достижения единой цели — выпуска теплоизолированных пенополиуретаном (ППУ) труб и находится на объединенных земельных участках. Поэтому, напротив, продажа по отдельности снизит конечную цену. Уже не говоря о том, что растаскивание единого производственного комплекса между разными «заинтерсантами» приведет к разрыву технологического процесса. Продажа этого объекта именно как готового бизнеса, не требующего дополнительных вложений, привлечет больший круг покупателей и позволит сделать это по наиболее высокой стоимости.

А необоснованное увеличение количества лотов лишь увеличит срок реализации имущества, что, в свою очередь, затянет процедуру конкурсного производства и повысит текущие расходы должника, что отнюдь не способствует справедливому удовлетворению требований кредиторов. Иначе говоря, именно сформированный состав лотов позволит реализовать имущество должника с наибольшей выгодой.

Татарстанский арбитраж в своем решении отметил, что разбивка имущества на отдельные лоты по действующим цехам завода не будет способствовать получению большей прибыли от продажи. Фото: facebook.com/ttitruba

Обеспечить баланс интересов всех сторон

В то же время 12 октября прошлого года татарстанский арбитраж принял обеспечительные меры по приостановке торгов по продаже имущества «Таттеплоизоляции». Заявление об этом 9 октября подал все тот же СМП Банк в рамках уже упомянутого спора о разрешении разногласий о продаже имущества.

В этом случае СМП Банк указывал, что 2 октября прошлого года на сайте ЕФРСБ было опубликовано сообщение о проведении торгов имущества должника, которое частично находится в залоге у кредитора АО «Газпромбанк». Иначе говоря, конкурсным управляющим реализуется имущество должника, которое было передано в залог Газпромбанку по спорным договорам залога и имуществу, являющемуся предметом разногласий между СМП Банком и конкурсным управляющим. Если не вмешаться в ситуацию, может случиться так, что впоследствии придется оспаривать сами результаты торгов. Например, если разногласия будут разрешены в пользу СМП Банка.

Суд отметил, что в вопросе принятия обеспечительных мер он исходит не только из разумности и обоснованности таких требований, но и из необходимости обеспечить баланс интересов заинтересованных сторон.

И запретил проводить торги по продаже имущества «Таттеплоизоляции» до окончания споров как по поводу разногласий о порядке, сроках и условиях проведения торгов, так и признании недействительным договора залога имущества от 31 августа 2018 года, заключенного с Газпромбанком.

12 октября прошлого года татарстанский арбитраж принял обеспечительные меры по приостановке торгов по продаже имущества «Таттеплоизоляции». Фото: Максим Платонов

Как банк Ротенбергов включился в битву за активы Сафаева

Как ранее рассказывало «Реальное время» АО «СМП Банк» (контролируется известными российскими олигархами Аркадием и Борисом Ротенбергами) включился в битву за активы Эльбека Сафаева в октябре прошлого года. Тогда банк через суд заблокировал продажу активов двух компаний из банкротящегося татарстанского холдинга «Инвэнт», владельцем которого является бизнесмен. Осенью 2018 года, Сафаев был арестован в Москве по подозрению в даче взятки. Позже его статью переквалифицировали на мошенничество. В 2019 году суд приговорил бизнесмена к 2,5 года колонии. Однако сам Сафаев так и не признал вину. В марте 2020 года суд освободил экс-главу ГК «Инвэнт», заменив ему неотбытую часть срока заключения штрафом в 500 тысяч рублей…

В случае с блокированием торгов речь шла не только о «Таттеплоизоляции», но и об ООО «Инвэнт-Электро». Общая начальная стоимость имущества, которое должно было пойти на торги, составляло свыше 800 млн рублей. Указанное имущество — недвижимость и производственное оборудование — частично находится в залоге у «Газпромбанка».

«СМП Банк», наряду с «Газпромбанком» и рядом других банков, является крупным кредитором предприятий «Инвэнта». Так, долг «Таттеплоизоляции» перед АО «СМП Банк» составляет свыше 1 млрд рублей, долг «Инвэнт-Электро» — 535 млн рублей. Впрочем, «Газпромбанк» присутствует в реестре кредиторов обеих компаний с еще большей суммой — в 2,873 млрд рублей.

Одним словом, СМП Банк пытается противостоять «Газпромбанку» в рамках дел о банкротстве этих двух компаний. Вначале банк Ротенбергов попытался обжаловать в апелляции сам факт включения «Газпромбанка» в реестр кредиторов «Инвэнт-Электро», указывая на якобы имевшую место аффилированность банка с ГК «Инвэнт» (в некоторых компаниях группы с долей в 0,01% присутствовал ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный», указывал представитель банка в суде). Однако суд эти доводы отмел, заявив, что договоры о кредитах заключались на рыночных условиях — наравне с тем же АО «СМП Банк». Затем банк Ротенбергов стал пытаться оспорить заключение договоров о залоге имущества, причем, уже для двух компаний…

«СМП Банк» включился в битву за активы Эльбека Сафаева (на фото) в октябре прошлого года. Фото: itpark-kazan.ru

Прекрасный технологичный завод может превратиться в оптовый рынок

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил нашему изданию, что применительно к «Таттетплоизоляции» ситуация была следующей. На первом собрании ее кредиторов был создан комитет. Его членами стали как представители СМП Банка, так и Газпромбанка. Но так как голосов у Газпромбанка было значительно больше, при вынесении тех или иных вопросов решающее слово оставалось за ним. Соответственно, его представители проголосовали «за» и утвердили положение о торгах «Таттеплоизоляции» от 18 сентября. Он говорит, что и конкурсный управляющий, и «Газпромбанк», не сговариваясь, предлагали продать завод как единый технологический комплекс.

Однако, в тот момент, когда торги были уже объявлены, СМП Банк их опротестовал. «Он заявил, что не доволен ни ценой, ни предложенным порядком продажи, считая, что это невыгодно. СМП Банк хочет продать предприятие побыстрее по цехам, чтобы их раскупили мелкие лавочники. И чтобы это превратилось из технологичного и прекрасного завода, образно выражаясь, в оптовый рынок», — комментирует источник.

Он отмечает, что, во-первых, разбивать имущество предприятия-банкрота на дополнительное количество лотов значит сделать процесс продажи дороже: выставление каждого лота на торговую площадку стоит 50 тысяч рублей. «Это отдельные расходы. Причем, расходы за их же [ кредиторов] счет», — подчеркивает собеседник «Реального времени».

И в ситуации с опротестовыванием стоимости СМП Банк не прав, полагает он: «Если этот кредитор не согласен с ценой, а он считает, что завод был оценен не дорого, по закону в этом случае обязан заказать экспертизу и повторную оценку оплатить за свой счет. Но он этого не хочет». В конечном итоге, как уже сообщали СМИ, суд вынес решение о наложении на торги обеспечительных мер. Другими словами, их временно прекратили. Теперь (по-видимому, с 14 октября) по информации источника, основные члены комитета кредиторов представляют СМП Банк: «Решает он».

И конкурсный управляющий, и «Газпромбанк», не сговариваясь, предлагали продать завод как единый технологический комплекс. Фото: facebook.com/ttitruba

Неужели «Таттеплоизоляцию» действительно распродадут по цехам? Источник надеется, что этого не произойдет. «Арбитражный суд РТ вынес решение о том, что позиция по продаже предприятия по той цене и в том порядке, который был определен изначально, абсолютно правильна», — заметил он «Реальному времени». Однако, при этом не исключил, что СМП Банк продолжит судиться по этом поводу и дальше: «Они могут дойти до самого верха: Верховного суда РФ. И когда эта ситуация закончится, непонятно».

Вчера в пресс-службе СМП Банка «Реальному времени» сообщили, что «апелляционная жалоба подана банком в установленный срок». В то же время, как заметил «Реальному времени» один из арбитражных управляющих, не пожелавший быть названным, для любого из них верховным органом, перед которым он отчитывается и чье мнение учитывает неукоснительно, является комитет кредиторов. Перед ним же он выносит все вопросы на рассмотрение, которые тот либо согласовывают, либо нет. Но утверждает эти решения в результате Арбитражный суд.

Поэтому неважно первая скрипка в комитете кредиторов «Таттеплоизоляции» сейчас у Газпромбанка или уже у СМП Банка: как он скажет, так в конечном итоге и будет. Одним словом, с торгами «Таттеплоизоляции» пока, видимо, придется повременить.

Для кого купили «Таткабель»?

Буквально в последние дни старого года имущественный комплекс завода «Таткабель», также входившего в холдинг «Инвэнт» Сафаева, ушел с молотка. Три лота приобрели за общую сумму в 979 млн рублей. Покупателем самого крупного лота стал предприниматель Руслан Бекмурзин. За замелю под заводом, оборудование и инвентарь он выложил 890,9 млн рублей. Всего в лот вошло более 1 400 наименований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бекмурзин являлся гендиректором и совладельцем зарегистрированного в Челябинской области ООО «Стройрост». Судя по истории торгов, предприниматель регулярно участвует в аукционах по продаже имущества банкротящихся компаний, в ряде случаев действуя на основании агентских договоров в интересах других лиц.

В последние дни старого года имущественный комплекс завода «Таткабель», также входившего в холдинг «Инвэнт» Сафаева, ушел с молотка. Фото: заводы.рф

Согласно отчету об оценке имущества предприятия, опубликованному конкурным управляющим в прошлом сентябре, завод стоил в 2,5 раза дешевле своей балансовой стоимости: 847,4 млн рублей вместо 2,1 миллиарда.

Предприятие законсервировано, но свою ценность сохраняет

Ранее СМИ сообщали, что «Таттеплоизоляция» пару месяцев назад остановила свою деятельность: ее персонал распущен, выпуск продукции, соответственно, тоже остановлен. Более того, предприятие якобы уже ликвидировано. Источник, близкий к предприятию, этого не подтверждает, говоря о том, что порой путают банкротство и ликвидацию. Последняя, по его словам, возможна только после того, как ООО будет исключено из списка ЕГРЮЛ.

Собеседник нашего издания рассказывает, что «Таттеплоизоляция» де-юре существует: «Да, сотрудники уволены, потому что нет источников для их содержания. Оставлено только определенное количество персонала. Кстати говоря, у комитета кредиторов по этому поводу тоже есть свое мнение. Выплата зарплат, оплата за каждого из этих сотрудников налогов, это бремя, которое ложится на плечи кредиторов. Они это расценивают как дополнительные убытки».

Одним словом, предприятие на данный момент не работает, не выпускает продукцию. Источник, близкий к предприятию уверяет, что «оно законсервировано, но свою ценность сохраняет».

«Таттеплоизоляция» пару месяцев назад остановила свою деятельность: ее персонал распущен, выпуск продукции, соответственно, тоже остановлен. Фото: facebook.com/ttitruba

По его словам, два-три месяца назад было подано объявление-предложение в одно из казанских изданий за нереально низкую цену, «совсем за копеечки», взять этот актив именно как предприятие для выпуска труб в аренду. Но ни одного «заинтересанта» не появилось.