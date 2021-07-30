В Казани арестовали создателя Finiko Кирилла Доронина

Фото: «Реальное время»/Ирина Плотникова

Под стражу до 28 сентября отправлен глава инвесткомпании Finiko Кирилл Доронин. Такую меру пресечения обвиняемому в мошенничестве сегодня избрал Вахитовский райсуд Казани, передает с места журналист «Реального времени».



«Обвинение в мошенничестве я не признаю. Готов к аргументированному диалогу», — заявил сам Доронин в суде. Он просил отказать в ходатайстве следствия о его заключении под стражу и дать возможность ему «заниматься системой дальше». Обещаний вернуть людям вложенные средства от задержанного сегодня не прозвучало, хотя он заявил, что процедура запущена.

Его адвокат Вячеслав Добрынин отмечал, что состава преступления вообще нет, поскольку никаких денежных средств потерпевшие не передавали. «Это была криптовалюта, которую они самостоятельно где-то обменивали», — сообщил защитник. А еще добавил, что для участия в проекте каждый из его участников обязан был подписать пользовательское соглашение, в котором не было ни слова о возврате вложенного, только слова — либо вместе прогорим, либо заработаем.

Напомним, в декабре 2020-го МВД Татарстана возбудило уголовное дело о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) — в отношении неустановленных лиц. В качестве свидетелей по нему допрашивались и Доронин, и трое его партнеров.

Заявления от потерпевших появились лишь в этом году, на данный момент на этот статус претендуют около 100 человек из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан. Предварительный ущерб оценивался в сумму не менее 70 млн рублей.

В деле о мошенничестве ущерб пока значительно меньше — 13 млн рублей, а количество получивших статус потерпевших не превышает 10 человек.

На заседании суда следователь ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин просил об аресте Кирилла Доронина, представитель прокуратуры РТ Марс Ибятов поддержал это ходатайство, подчеркнув информацию о двойном гражданстве обвиняемого. Чуть больше месяца назад он получил паспорт гражданина Турции на выбранное им имя, никак не созвучное настоящему. Ради этого гражданства Доронин приобрел в Турции недвижимость за 250 тысяч долларов.