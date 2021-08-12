Экс-министр связи России через суд хочет исключить фигуранта дела Finiko из совладельцев компании в Иннополисе

Фото: Максим Платонов (архив)

Экс-министр связи России Николай Никифоров вместе с партнером Азатом Тухватуллиным через суд хотят исключить из состава участников ООО «З-Сити» соратника создателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Об этом пишет «Интерфакс».

Соответствующее исковое заявление Тухватуллин подал в Арбитражный суд Татарстана 2 августа. Заседание по нему запланировано на 23 августа. В качестве третьих лиц к делу привлекли ООО «Развитие Иннополиса», которым владеет Никифоров, и компанию из Иннополиса «З-Сити».

Фото: realnoevremya.ru (архив)



— Насколько я помню, господин Сабиров в 2020 году все документы по ООО «З-Сити» подписывал через своих представителей по доверенности, но даже эта возможность в 2021 году была фактически утрачена, — рассказал Никифоров, добавив, что из-за его отсутствия было невозможно оформить решения собрания учредителей или совершить какие-либо другие действия.



Вчера стало известно, что МВД Татарстана объявило в розыск Марата и Эдварда Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Со дня посадки Доронина в МВД Татарстана получили более 700 заявлений от вложивших деньги в Finiko россиян и иностранцев.



По данным «Спарк-Интерфакс», «З-Сити» занимается строительством жилых и нежилых зданий, разработкой строительных проектов и т.д.