«Мне бы свои деньги тоже найти»: обвиняемый лидер Finiko метит в потерпевшие?

В Верховном суде РТ Кирилл Доронин рассказал — его партнеры исчезли с криптовалютой 2 июля

Фото: Ирина Плотникова

Отказался комментировать связи с беглым Эриком Гафаровым, рассказал о жизни в СИЗО и поделился намерениями «продолжить выплаты тем партнерам, которые по праву считают себя потерпевшими», сегодня в Верховном суде Татарстана арестованный лидер криптовалютной пирамиды Finiko Кирилл Доронин. На заседании он поддержал следствие в поиске его партнеров, пропавших 2 июля вместе с «криптой», но не добился выхода из-под стражи.

«Прилетаю из Турции, пара СМС, после этого они исчезают с деньгами»



Ради рассмотрения апелляции по делу Finiko в Верховном суде Татарстана усилили меры безопасности. Приставы в бронежилетах спокойно пропустили в зал адвоката и прокуроров, а журналистам заблокировали вход, ссылаясь на некую проверку зала заседаний. В зал представителей СМИ пустили позже назначенного времени, а сразу после заседания потребовали немедленно покинуть зал.

При этом интересующий журналистов персонаж — Кирилл Доронин — в зале заседания присутствовал лишь виртуально. С судом он общался в формате видео-конференц-связи с СИЗО-2 Казани. Качество звука оставляло желать много лучшего, что зафиксировали 5 видеокамер и с десяток журналистов в зале заседания.

Жалобу адвоката Всеволода Добрынина на арест Доронина Вахитовским судом Казани рассматривал судья Марат Макаров. По ходатайству защиты, он приобщил заявление Ольги Дорониной, матери обвиняемого, что та согласна на проживание сына в ее квартире в случае замены реального ареста домашним. Забегая вперед — менять меру пресечения фигуранту знакового дела Верховный суд РТ сегодня не стал. Несмотря на множество доводов защитника и самого обвиняемого в афере.

В зал представителей СМИ пустили позже назначенного времени, а сразу после заседания потребовали немедленно покинуть зал

Если вкратце, то претензии в свой адрес арестованный по-прежнему не признает и валит вину на исчезнувших с конвертированными в «крипту» деньгами партнеров.

— Хищения чужого имущества путем обмана я не совершал, — настаивает 41-летний Кирилл Доронин. — По заявлениям, с которыми меня ознакомил адвокат, очевидно — на меня показывают в лучшем случае лишь потому, что я каким-то образом презентовал платформу [проекта]. Три года она работала безукоризненно, и это показатель серьезной стабильности.

По версии бизнесмена, проблема возникла лишь в июле из-за «человеческого фактора — исчезновения партнеров с криптовалютой». Ни одного из них по имени Доронин сегодня не назвал. Сообщил лишь: «2 июля я прилетаю из Турции, пара эсэмэсок [от них], после этого они исчезают».

Уточняющий вопрос журналистов о сумме этих активов «презентатор платформы» переадресовал тем же беглецам: «Это их надо спрашивать. Конкретно они занимались приемом, учетом, распределением [средств]».

— Где могут скрываться ваши партнеры?

— О, если бы я знал...

Напомним, за пару недель до возбуждения дела о мошенничестве Доронин сам написал заявление в полицию о возникшей ситуации. Просил найти Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Вчера МВД России официально признало — информации об их местонахождении нет, а еще подтвердило — всем троим заочно предъявлено такое же обвинение, как Доронину, и данные внесены в федеральную базу розыска МВД. На очереди — заочный арест и международный розыск силами Интерпола.

Кирилл Доронин в зале заседания присутствовал лишь виртуально. С судом он общался в формате видео-конференц-связи с СИЗО-2 Казани

Работа ведется и в отношении «звезд» пирамиды, за каждой из которых стояли сотни и тысячи людей. В числе таковых называют даже дочь одного из казанских генералов в отставке.

По официальным данным ведомства, заявления подали порядка 650 участников криптопирамиды. Источники «Реального времени» не исключают, что их число уже перевалило за тысячу. Просто часть материалов из других регионов РФ и зарубежья пока не дошли до Казани.

«В голове у меня — намерения и возможности продолжить выплаты»

Сегодня арестованный заявил, что тоже потерял в Finiko средства:

— Мне бы свои деньги тоже найти в криптовалюте, которая была общим направлением. Моя личная тоже пропала вместе [с остальными]... Не такая большая сумма, как мне приписывают, сразу говорю. Но достаточно для того, чтобы поддерживать семью и детей.

Доронин сообщил, что не дистанцировался от ситуации, а принимал меры — сделал разъясняющий происходящее ролик и «в краткой форме принял меры по возврату криптовалюты части пользователей».

— Сумма [возврата] составляла порядка 40 тысяч долларов в день, и она могла бы увеличиваться, если бы не было принято решение о моем аресте, — поделился своим мнением обвиняемый. Количество получивших деньги назвать не смог. Хотя в день ареста говорил про 1,5 тысячи человек, и возврат был примерно по 30-32 тысячи рублей.

Доронин выразил поддержку силовикам в части расследования обстоятельств исчезновения средств и ключевых фигур проекта. И дал понять — если бы хотел поступить так же — мог это сделать неоднократно: «Ходатайствую о более мягкой мере пресечения. Потому что в голове у меня намерения и возможности продолжить выплаты криптовалюты тем партнерам, которые по праву считают себя потерпевшими».

На днях в СМИ разошлась версия, что к похищению Доронина в Турции и вымогательству у его компаньонов 50 млн долларов причастен беглый челнинец Эрик Гафаров, разыскиваемый по делу фонда Gafarov and Partners LTD. Фото: nchelny.city

На днях в СМИ разошлась версия блогера Андрея Алистарова, что к похищению Доронина в Турции и вымогательству у его компаньонов 50 млн долларов этим летом причастен беглый челнинец Эрик Гафаров, разыскиваемый по делу фонда Gafarov and Partners LTD. «ВИП-финикиец» сегодня на первый вопрос о знакомстве с Гафаровым ответил: «Это вы про кого говорите?» А на второй заявил — не готов это комментировать.

Зато признался — в СИЗО понемногу занимается спортом и планами. А еще предпринимает «попытки осознать, что произошло», и «отчего ребята могли исчезнуть».

«Насколько я помню, 7—10 [июля] пошли массовые выводы [средств] и обращения желающих выйти. И, если посмотрите, очень сильно изменился ценник на базовый продукт — с 3 до 20 тысяч долларов. Это очень серьезное препятствие для пользования платформой — регистрация упала в разы», — делится Кирилл Доронин, дескать, решение о ценнике принималось кем-то другим.

Адвокат о «цифровом» законе и отсутствии доказательств

Защитник обвиняемого Всеволод Добрынин напомнил суду: «Обстоятельства, связывающие Доронина с Finiko расследовались с декабря 2020 года в рамках дела о незаконной организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). И на протяжении полугода его клиент неоднократно вызывался к следователям на допрос в качестве свидетеля и вызовы эти не игнорировал. А на предпоследнем допросе 13 июля заявил — «приложит все усилия для удовлетворения требований участников проекта».

По мнению адвоката, новая статья о мошенничестве понадобилась силовикам лишь для того, чтобы ходатайствовать о заключении его клиента под стражу

По мнению адвоката, новая статья о мошенничестве понадобилась силовикам лишь для того, чтобы ходатайствовать о заключении его клиента под стражу. 30 июля Доронин вместе с защитником также пришел на очередной допрос и добровольно сдал загранпаспорт РФ и паспорт гражданина Турции, был «готов отказаться от мобильности» в перемещениях добровольно, но его задержали.

«Ни один свидетель или потерпевший не указывают на Доронина, как на лицо, совершившее преступление. Более того, они указывают на других лиц», — сообщил Добрынин со ссылкой на материалы арестного дела и поделился мнением, что суд первой инстанции оставил без проверки доводы об обоснованности подозрений в адрес его подзащитного.

Защитник настаивает — никакого хищения денежных средств не было и быть не могло: «Свидетели показывают — они размещали криптовалюту — то есть виртуальные средства платежа, а не деньги. И операции с виртуальными средствами не были запрещены на территории РФ ни до принятия ВЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...» (вступил в силу 1 января 2021 года), ни после».

Добрынин также подчеркнул — если бы у Доронина было намерение скрыться от следствия, он мог просто не возвращаться из Турции. Арест же защитник оценил как способ оказания давления на обвиняемого.

Представитель прокуратуры РТ Рифат Сафиуллин напомнил Верховному суду РТ доводы суда первой инстанции — отсутствие постоянного места жительства в России обвиняемого и наличие недвижимости [за 250 тысяч долларов] в Турции. Просил оставить фигуранта под стражей. Председательствующий судья Марат Макаров оснований для смягчения меры пресечения не нашел.

Представитель прокуратуры РТ Рифат Сафиуллин просил оставить фигуранта под стражей