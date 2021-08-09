Госстройнадзор Татарстана проводит итоговую проверку крытого экстрим-парка

Госстройнадзор Татарстана проводит итоговую проверку строительства крытого экстрим-парка молодежного центра «Урам». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект направлен на благоустройство набережной Казанки. Открытие парка состоялось еще 30 августа прошлого года, здесь появилась открытая стритбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк.

Крытая часть парка представляет собой двухэтажное здание, рассчитанное примерно на 260 человек, в числе которых техперсонал, спортсмены и зрители. На первом этаже расположены залы для тренировок, спортзал и зал для экстремальных видов спорта. На втором этаже — офисные помещения, танцевальный зал и медиатека. Также есть медблок, стоянка.

Проверка завершится во второй половине августа. При отсутствии замечаний здание получит заключение о соответствии проектной документации.

В июле в Казани рядом с экстрим-парком «Урам» на Кремлевской набережной открыли новую летнюю волейбольную площадку «Территория Z». Она находится за футбольным полем.

Ольга Плешкова