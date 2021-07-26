«За нашим руководителем нет вины»: тысяча заводчан «Электроприбора» написали Путину

Трудовой коллектив «Электроприбора» выступил в защиту Павла Шацких и просит дать ему возможность управлять предприятием

В защиту арестованного гендиректора казанского оборонного завода «Электроприбор» Павла Шацких, находящегося полтора месяца в СИЗО-1, выступил трудовой коллектив предприятия. Более тысячи работников подписали коллективное письмо к руководству страны и республики, своим обращением они поделились и с редакцией «Реального времени». Авторы письма просят изменить меру пресечения Шацких на подписку о невыезде и вернуть его к управлению заводом на время следственных действий. «Без него как без рук— завод рискует сорвать ГОЗ, без него — нет будущего», — опасаются рабочие. «Президент страны призывал не лишать руководителей предприятий свободы, если нарушения не установлены судом», — апеллируют они к правоохранительным органам страны.

1 044 работника «Электроприбора» встали горой за Павла Шацких

Коллективное письмо в защиту генерального директора ОАО «Казанский завод «Электроприбор» 46-летнего Павла Шацких подписали 1 044 рабочих, инженеров и служащих предприятия (копия имеется в распоряжении «Реального времени»). Можно сказать, что в его поддержку выступил каждый, кто сегодня работает на заводе — это токари, фрезеровщики, операторы станков ЧПУ, инженеры-конструкторы, начальники цехов, все те, кто не ушел в отпуск.

К слову, общая численность работников предприятия составляет около 1 275 человек. К акции в поддержку Павла Шацких присоединились и ветераны завода, на плечи которых легла тяжесть его преобразования в последнее десятилетие.

«Электроприбор» производит изделия для всех типов самолетов и вертолетов, находящихся на вооружении Российской армии, выпускает новую продукцию, в том числе связанную с беспилотной авиацией

— Мы с Шацких пуд соли вместе съели, «срослись» одной семьей, такого заботливого руководителя больше не найти, — переживают сотрудники предприятия, проработавшие на нем около 20 лет. — Вот сейчас лето, и наши люди имеют возможность отдыхать по льготной стоимости на загородной базе отдыха предприятия. Хотя большинство предприятий давно продали летние санатории, избавившись от социального балласта. А Шацких оставил, не дал продать.

— Человеческое отношение к трудовому коллективу — во всем. Это и зарплата, и помощь в трудный момент, и поощрение. За него народ встанет горой. Вот почему люди подписали письмо, — объясняет его популярность зампредседателя татарской республиканской организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Вадим Ягин. Он уверен, что трудовой коллектив может пойти дальше в его поддержку. До сих пор никто на предприятии не верит в виновность Шацких, считая его безупречным порядочным руководителем, который не пойдет на хищения государственных средств при исполнении ГОЗ.

Сбор подписей на заводе начался после того, как подозреваемого в мошенничестве гендиректора оставили под арестом до 8 августа. Как рассказывало «Реальное время», 2 июля Верховный суд РТ оставил в силе решение Вахитовского районного суда Казани об избрании в отношении Шацких крайней меры пресечения. Тогда трудовой коллектив решил высказать собственную позицию по этому поводу и собрал за несколько дней 100 страниц подписей. Заводчане опасаются, что арест, растянувшийся на несколько месяцев, может привести к трудностям с исполнением государственного оборонного заказа, а это не шутки.

Коллективное письмо было направлено в адрес президента России Владимира Путина, вице-премьера Юрия Борисова, министра обороны Сергея Шойгу. Наряду с ним обращение работников «Электроприбора» получили глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов. Документ направлен в адрес 11 высокопоставленных руководителей российских ведомств и правоохранительных структур. На уровне республики к делу Шацких привлечено внимание президента Татарстана Рустама Минниханова, прокурора РТ Ильдуса Нафикова и председателя Верховного суда РТ Ильгиза Гилазова.

«Уверены, за нашим руководителем нет вины, и суд подтвердит это. Коллектив выражает Павлу Александровичу Шацких свое полное доверие», — заступаются за него заводчане.

Павел Шацких был назначен генеральным директором ОАО Казанский завод «Электроприбор» со 2 октября 2007 года и с тех пор остается бессменным руководителем. Фото: avtoalfa.com

За14 лет руководства Шацких: пятикратный рост выручки, модернизация на 1 млрд рублей

«Мы, рабочие, служащие, инженерно-технические работники и ветераны, просим принять во внимание нашу позицию по поводу ситуации с арестом генерального директора предприятия П.А. Шацких, — обращаются авторы петиции, уточняя, что им известно, что его «подозревают в незаконных манипуляциях, связанных с контрактами по государственному оборонному заказу». Пожалуй, эта формулировка — единственная, которая касается уголовного дела против Шацких. Далее подписанты предусмотрительно «обходят» эту тему, оставляя ход проведения оперативно-следственных действий по делу без комментариев, тем более не просят о снисхождении. Основной посыл коллективного письма в том, что арест руководителя может ухудшить экономическое положение предприятия, что станет сильным ударом для завода. Павел Шацких был назначен генеральным директором ОАО Казанский завод «Электроприбор» 2 октября 2007 года и с тех пор остается его бессменным руководителем.

«С октября 2007 года, когда Павел Александрович возглавил наше предприятие, мы достаточно изучили его, и можем сказать: вы не найдете в нашем коллективе ни одного человека, который бы сказал о нем плохое слово и мог бы представить генерального директора расхитителем, — говорится в обращении. — П.А. Шацких пользуется огромным уважением заводчан, и он его заслужил. Сегодня «Электроприбор» производит изделия для всех типов самолетов и вертолетов, находящихся на вооружении Российской армии, ведет перспективные конструкторские разработки в области изделий специального назначения, выпускает новую продукцию, в том числе связанную с беспилотной авиацией. Растет прибыль от продаж, и, как следствие, повышается зарплата. Все это мы связываем с энергией, компетентностью, работоспособностью, организаторским талантом генерального директора Павла Александровича Шацких».



«Электроприбор» обеспечивает десятью видами систем и приборов контроля движения самолетов, семью видами для вертолетов, а также выпускает датчики давления, частоты вращения и регулирования температуры для авиационных двигателей

Старейшему казанскому заводу «Электроприбор» есть чем дорожить. По данным предприятия, за время руководства Шацких выручка предприятия выросла в пять раз. В 2007 году она составляла 495 млн рублей, а по итогам 2020 года выросла до 2,5 млрд рублей. «Согласно утвержденной стратегии «Электроприбор» планирует увеличить выручку еще в 1,5 раза к 2025 году, — сообщили в руководстве предприятия. — Одновременно с этим расширилась и номенклатура продукции — до 42 изделий». «Электроприбор» обеспечивает десятью видами систем и приборов контроля движения самолетов, семью видами для вертолетов, а также выпускает датчики давления, частоты вращения и регулирования температуры для авиационных двигателей. Несмотря на фиксированную рентабельность по ГОЗ, идет техническое перевооружение предприятия.

— Общий объем вложений за последние 6 лет в модернизацию завода составил более 1 млрд рублей, — сообщили «Реальному времени» в руководстве предприятия.

Добавим, что в этом году «Электроприбор» отметил 104-летие с момента основания. Как и многие казанские оборонные предприятия он был перевезен в Казань при эвакуации во время Великой Отечественной войны.

По данным предприятия, за время руководства Шацких выручка предприятия выросла в пять раз

И зарплата под 50 тысяч рублей

Плавный экономический рост отразился на оплате труда работников. «В 2007 году, когда пришел Шацких, заработная плата была крайне низкая. Вдвое меньше, чем в целом по Казани, — вспоминают на предприятии — Это критическое отставание наверстывали постепенно, но в итоге догнали и обогнали. В прошлом году среднемесячная зарплата у заводчан оказалась выше, чем в Казани. Тогда она составляла 47 тысяч рублей, что на 22% выше, чем в среднем по Казани. Вместо массовых сокращений, которые происходили повсеместно, продолжается прием новых специалистов. С ростом зарплаты на завод потянулась молодежь. Сейчас трудовой коллектив на 40% состоит из работников до 35 лет, тогда как 10 лет назад молодых было совсем мало, около 17%. Для их удержания в рамках коллективного договора действуют социальные гарантии и льготы, молодые работники получают материальную помощь и компенсацию по ипотеке.

«Преобразование в современное предприятие авиационного приборостроения проходило не просто на наших глазах — мы стали участниками этого процесса и изменились вместе с родным заводом, — говорится в коллективном письме. — Павел Александрович заслужил уважение и своим отношением к людям. Он всегда готов помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. На предприятии сокращается текучесть кадров, заводчане продолжают работать целыми династиями».

Вот почему работники твердо решили обратиться к руководству страны, Минобороны, Минпромторга РФ и привлечь внимание к делу Шацких.

«Просим дать П.А. Шацких возможность до окончания следственных действий вернуться к исполнению обязанностей генерального директора — изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде», — просят заводчане

Отпустите на работу за подпиской о невыезде

В заключение подписанты предложили изменить меру пресечения на более мягкую — подписку о невыезде. «Просим дать П.А. Шацких возможность до окончания следственных действий вернуться к исполнению обязанностей генерального директора — изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде», — просят заводчане.

Авторы письма считают, что альтернативная мера более оправдана с точки зрения права и справедливости.

«Президент России В.В. Путин неоднократно призывал не лишать руководителей предприятий свободы, если нарушения не установлены судом, — подчеркивается в обращении трудового коллектива. — В силу специфики работы над продукцией специального назначения отстранение Павла Шацких от производства может привести к срыву поставок по государственному оборонному заказу. Коллектив очень обеспокоен будущим нашего предприятия, а значит и благополучием своих семей».

«В силу специфики работы над продукцией специального назначения отстранение Павла Шацких от производства может привести к срыву поставок по государственному оборонному заказу», — встревожены работники

Генеральный директор казанского завода «Электроприбор» был задержан 10 июня этого года. УФСБ России по РТ возбудило против него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через 2 дня, 12 июня, Вахитовский районный суд отправил его под арест до 8 августа.

Официально суть обвинения держится в секрете. Однако известно, что уголовное дело связано с участием ОАО «Казанский завод «Электроприбор» в программе производства многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10», который является самым массовым типом БЛПА в российской армии. Казанское предприятие оснащает БПЛА «Орлан-10» гиростабилизированными телекамерами, которые обеспечивают обзорное видение и фиксацию летающего беспилотника (проще говоря, казанцы настраивают «глаза»). Причем, «Электроприбор» является единственным российским поставщиком, который на 100% закрывает потребность в комплектации всего серийного производства беспилотников для всей российской армии. БПЛА «Орлан-10» широко использовались во время боевых действий в Сирии, и помогли спасти немало солдатских жизней. Вхождение «Электроприбора» в программу «Орлан-10» произошло при непосредственном участии Шацких. В настоящее время он находится в казанском СИЗО-1.

Есть желающие выбить казанцев из «Орлана-10»?

— Павел Шацких держится хорошо, оптимистичен, — сообщил «Реальному времени» адвокат Руслан Мадифуров, представляющий его интересы. — Он продолжает находиться в камере, где сидят восемь человек. Солнце попадает в камеру лишь с утра, но это не отражается на его настроении. Он сильный волевой человек, который не падает духом. В своей практике я видел немало людей, которые с трудом переносили изоляцию. Не все могут так уверенно держаться.

По его словам, остается неизвестным, когда будет назначено заседание по изменению меры пресечения. Скорее всего, ближе к 8 августа, полагает адвокат.

Независимые эксперты исключают возможность того, что уголовное преследование могло быть следствием конкурентной борьбы между крупными проектами БПЛА. Как известно, сейчас в этой нише работает немало российских компаний, строятся новые заводы в Подмосковье и других регионах страны. Может проект «Орлан-10» исчерпал ресурсы к развитию?



— «Орлан-10» является наиболее массово закупаемой и широко эксплуатируемой беспилотной системой в российской армии — общее количество поставленных в войска беспилотников этой модели измеряется тысячами единиц. В настоящее время удалось достичь уровня насыщения этими системами и в дальнейшем последует снижение активности закупок, которые будут главным образом нацелены на замещение выбывших из строя систем, — полагает эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, давая понять, что состав участников программы вряд ли изменится.

Что касается ситуации с директором казанского предприятия, поставлявшего оптико-электронные системы наблюдения для «Орланов», то ситуация, по словам собеседника издания, выглядит неоднозначно. «С одной, стороны, в последние годы отмечается желание государства навести порядок в работах по гособоронзаказу. С другой — нельзя исключать возможности наличия некоторых бенефициаров этого процесса из числа конкурентов или претендентов на контроль над этим предприятием», — предположил Федутинов.