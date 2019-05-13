«Газовая атака» у Лаишево: в праздники татарстанские птицеводы испортили воздух

Местные жители жалуются на невыносимый запах от сотен тонн куриного помета, свезенного в выходные на поля за их домами

Жертвами «газовой атаки» стали в майские праздники жители поселка Травкино и села Кирби Лаишевского района РТ. На поля между этими населенными пунктами с птицефабрики «Яратель» с 9 по 12 мая десятками КАМАЗов вывозили куриный помет. Все это время в окрестностях поля, на котором таким образом «утилизировали» отходы птицефабрики, стояла невыносимая вонь. Но в Травкино опасаются, что это только полбеды и что сельхозугодьям грозит экологическая катастрофа из-за применения ядовитого в концентрированном виде удобрения. В обстоятельствах непраздничного происшествия разбиралось «Реальное время».

От «удобрения» нечем дышать



— В прошлые годы такого запаха не было, а в эти выходные со стороны поля появилась просто невыносимая вонь, — рассказал корреспонденту «Реального времени» житель поселка Травкино Мансур Ахметшин. — Мы пошли, посмотрели и выяснили — это из-за того, что птичий помет туда вывозят. У меня астма, и я четвертый день от этого запаха просто задыхаюсь, да и жена тоже плохо себя чувствует. Сидим с закупоренными наглухо окнами, на улицу выйти боимся. А ведь в наш поселок многие на выходные специально приезжают, чтобы отдохнуть! Люди дома тут построили, чтобы жить на свежем воздухе, на природе. И что в итоге получили?! Я понимаю, удобрение для полей и прочее. Но людей-то хоть немного уважать надо!

— Отвратительный запах — это не единственная беда, — считает представитель администрации коттеджного поселка «Травкино» и гендиректор девелоперской компании «Невада РТ» Рафаэль Сыражев. — Птичий помет в таком количестве — это не удобрение, тут почва сжигается. На огороде компостированный куриный помет вначале разводят водой, делают очень низкую концентрацию, и только потом грядки этим раствором поливают. А тут, если прикинуть на глазок, около 1000 тонн навоза на небольшой территории свалили, привозили тонн по 200 в день. А сегодня утром все это начали разбрасывать по земле — перекопать собираются. Это же будет настоящая экологическая катастрофа!

Сыражев подчеркнул: Лаишевский район Татарстана до недавнего времени был одним из немногих оставшихся экологически чистым в нашей республике, а теперь, получается, и здесь начинаются проблемы:

— Это же не только запах, это аммиак, угроза здоровью населения. Это только за пять дней и на одно поле столько птичьего помета привезли. Но фабрика-то работает постоянно, и помет у них постоянно образуется. Значит, это безобразие будет продолжаться?

Вчера вечером жители Травкино оставили коллективную заявку на сайте «Госуслуги РТ» с просьбой «установить законность и провести проверку по факту массового складирования помета куриного производства». Заявку поддержали более 50 человек, причем не только из Травкино.



«Живу в д. Сапуголи. Часто летом стоит вонь. Почему я должен дышать этим воздухом? Прошу администрацию принять жесткие меры в отношении тех, кто загрязняет воздух… — пишет Ильнур З. — Все праздники с 9 мая дышать было нечем. Как только начинает дуть со стороны Травкино, так можно смело надевать противогаз».

«Невозможно выйти с детьми на улицу, — возмущается Земфира З. — Я многодетная мама, нахожусь в декрете. Травят не только нас, но и наших детей. Невыносимая вонь, примите, пожалуйста, меры».

Как сообщил Рафаэль Сыражев «Реальному времени», на место складирования помета сегодня по заявлению местных жителей должна приехать полиция и зафиксировать предполагаемое нарушение природоохранного и экологического законодательства.

Лаишевский район Татарстана до недавнего времени был одним из немногих оставшихся экологически чистым в нашей республике, а теперь, получается, и здесь начинаются проблемы. Фото uslugi.tatar.ru

«Такие кучи — по всему району»

В Минэкологии РТ подтвердили поступление сигнала SOS из Травкино, но начальник пресс-службы Лилия Мулюкова сразу же оговорилась: разбираться с этой заявкой будут в других ведомствах:

— Поскольку это произошло на сельскохозяйственных землях, причем земли федеральные, то всем будет заниматься Россельхознадзор, заявка им уже перенаправлена.

— К нам пока поступила только заявка о складировании куриного помета, из Пестречинского района, — сообщил «Реальному времени» начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин. — Там на краю поля на расстоянии примерно 300 метров складирован куриный помет. Завтра поедем совместно с сотрудниками земельного надзора разбираться…

По словам Гатина, в этой заявке сказано, что «такие кучи куриного помета по всему району разбросаны». И что это нарушение:

— Если куриный помет вывозится на поля, он должен быть сухим, вылежавшимся и перегнившим, то есть компостированнным, без запаха. Причем даже в таком виде его нельзя выгрузить и оставить, даже ненадолго. Его полагается сразу же разбросать по полю и немедленно перепахать.

— Если куриный помет вывозится на поля, он должен быть сухим, вылежавшимся и перегнившим, то есть компостированнным, без запаха. Причем даже в таком виде его нельзя выгрузить и оставить, даже ненадолго. Его полагается сразу же разбросать по полю и немедленно перепахать.

Представитель управления Россельхознадзора по РТ также отметил, что подобные жалобы на появление то тут, то там куч куриного помета поступают из районов республики каждый год.

Разница между Татарстаном и Конго — в дозировке

Ключевая фраза в пояснениях Идриса Гатина — о том, что вывезенный на поля помет надо немедленно перепахать. То есть закон, пусть и с оговорками, такую утилизацию отходов птицефабрик разрешает.

А безвредность такого способа внесения удобрений при правильной дозировке «Реальному времени» подтвердил специалист — заведующий кафедрой растениеводства и плодоовощеводства Казанского аграрного государственного университета, профессор Марат Амиров:

— В Конго, к примеру, в почву вносят до 7 тонн птичьего помета на 1 гектар. Но там температуры другие, все быстро перегнивает. А у нас, конечно, в таких концентрациях это не допускается. Вносить в меньшем количестве можно, от этого только польза будет.

Амиров так же, как и Гатин, подчеркнул: просто вываливать на поля даже хорошо компостированный куриный помет нельзя ни в коем случае — агротехника требует его немедленной заделки в почву.

«У нас все нормы соблюдаются», — говорит эколог предприятия. Фото lfpvk.ru

«Вносится до 30 тонн на 1 га под контролем агрономов»

С вопросами о правомерности утилизации куриного помета на окрестных полях и соблюдении при этом нормативных требований корреспондент «Реального времени» обратилась на птицефабрику «Яратель», где ее направили к экологу предприятия Регине Тухфатуллиной.

— У нас все нормы соблюдаются, куриный помет вначале складируется в специальном пометохранилище в 300 метрах от фабрики, — пояснила она. — Он там выдерживается в соответствии с требованиями ГОСТ, от 3 до 5 месяцев, преобразуется в органическое удобрение и соответствует предъявляемым санитарно-ветеринарным требованиям. Готовое органическое удобрение вывозится и вносится в почву на поля агорофирм Лаишевского района. В зависимости от вида выращиваемых культур, нормы внесения могут варьироваться от 15 до 30 тонн на 1 га поля.

— Птицефабрика «Яратель» вырабатывает огромное количество органических удобрений, — подтвердил руководитель пресс-службы исполкома Лаишевского района Расим Хазиев. — У нее есть договоры с хозяйствами «Нармонка» и «Хаерби», на основе которых удобрения вносятся на поля. Это нормальная практика в сельском хозяйстве, куриный помет является эффективным органическим удобрением. Запах от него стоит только пару дней, пока проводятся работы на полях. Ни о какой порче почвы и речи не может быть, так как сразу после внесения органических удобрений почва обрабатывается под контролем опытных агрономов.

Прогресс не для нас

— К сожалению, такой способ утилизации отходов птицефабрик является вполне законным, — говорит завкафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская. — Это делается повсеместно и при соблюдении нормативов вреда никому не наносит. Через два года после внесения и перепашки птичий помет — просто биоудобрение, никакого отравления почвы тут нет.

— К сожалению, такой способ утилизации отходов птицефабрик является вполне законным, — говорит завкафедрой микробиологии КФУ Ольга Ильинская. — Это делается повсеместно и при соблюдении нормативов вреда никому не наносит. Через два года после внесения и перепашки птичий помет — просто биоудобрение, никакого отравления почвы тут нет.

— А почему «к сожалению»? — удивилась корреспондент «Реального времени».

— Потому что во многих странах куриный помет перерабатывают и получают из него топливо — газ. И это более прогрессивный, эффективный способ утилизации.

Но нам, как выяснилось, прогресс не по карману:

— Чтобы получать из помета газ, надо вкладываться в строительство нового производства. Причем вложить требуется сразу много средств, а инвестиции окупятся нескоро, да и прибыль будет не особенно большой. В некоторых странах полученного таким образом газа хватает для нужд предприятия, но у нас в республике пока желающих развивать этот способ переработки отходов, к сожалению, не нашлось.