Экс-оператора «Новой Туры» обязали выплатить владельцу технополиса долг в 180 миллионов

В ответ «Барсил» потребовал от торговцев вернуть долги — те готовят свои встречные иски

Владелец «Новой Туры» выиграл суд против бывшего оператора технополиса — ООО «Барсил». Изначальную сумму требований — более 200 млн рублей — в ходе суда скорректировали до 184,8 млн рублей, включая неустойку в 113,3 млн рублей, выяснила газета «Реальное время». Речь идет в том числе о вступительных взносах предпринимателей, которые пока по-прежнему лежат на депозитах «Барсила», что возмущает самих арендаторов торговых точек. Мало того, в последние дни они получили от экс-оператора требования вернуть некие внушительные долги. Предприниматели готовят встречные судебные иски. Обороты «Барсила» в пандемийный год рухнули в два раза, сама компания была продана в апреле этого года другому собственнику. Владелец же «Новой Туры» ушел в минус и вовсе на миллиард рублей, не считая астрономических многомиллиардных долгов банкам.

Владелец «Новой Туры» выиграл суд против экс-оператора

Как выяснила газета «Реальное время», хозяйствующий спор владельца «Новой Туры» — одноименной управляющей компании — с бывшим арендатором и оператором — ООО «Барсил» — завершился победой собственника технополиса.



УК «Технополис «Новая Тура» подала в суд на зеленодольское ООО «Барсил», требуя более 200 млн рублей. Владелец технополиса пытался взыскать с бывшего оператора задолженность по арендной плате, которую тот взимал с предпринимателей. В числе прочего речь идет о договорах аренды от 1 ноября 2019 года, 20 декабря 2018 года, включая дополнительное соглашение от 24.07.2020 (о снижении арендных ставок в карантинный период).



Поначалу суд предложил «Новой Туре» договориться с «Барсилом» о размере долга самостоятельно, но уже в конце апреля принял исковое заявление, хотя и отказал в ходатайстве УК об обеспечении исковых требований в виде наложения ареста на счета ответчика.



Поначалу суд предложил «Новой Туре» договориться с «Барсилом» о размере долга самостоятельно, но уже в конце апреля принял исковое заявление. Фото: Ирина Плотникова

Сумма в ходе судебного процесса была скорректирована. «Барсил» должен передать «Новой туре» 71,5 млн рублей, собранных с предпринимателей в том числе во время весенней самоизоляции. Дополнительно к этой сумме суд потребовал взыскать с ООО «Барсил» в пользу «Новой Туры» неустойку в сумме 113,3 млн рублей. Кроме того, ответчик должен возместить расходы по уплате госпошлины — 200 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма, которую «Барсил» должен выплатить «Новой Туре», составила 184,8 млн рублей.



Как уходил «Барсил»

Противостояние владельца технополиса и его оператора длится уже не первый год. Как писала газета «Реальное время» в ноябре 2020 года, договор между владельцем комплекса «Новая Тура», одноименной управляющей компанией и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса ООО «Барсил» был официально расторгнут в судебном порядке. Оператор покинул «Туру».



Однако пока «Барсил» еще управлял технополисом, торгующие в нем предприниматели — субарендаторы, перечислили компании обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей каждый. Теперь же предприниматели из «Новой Туры», с которыми переговорило «Реальное время», не могут вернуть эти деньги.



Общее количество субарендаторов в «Туре» насчитывает более 1000 человек — таким образом, речь может идти о сумме до 100 млн рублей. Ранее в ООО «Барсил» заявляли, что взносы удерживаются по законным причинам — а именно на основе допсоглашения к договору субаренды, которое, по словам директора Владимира Горланова, заключалось с каждым предпринимателем в «Туре» летом 2020 года, вскоре после открытия комплекса после пандемии:

— Когда наступила пандемия (копия соглашения, которая есть у «Реального времени», датирована 24 июля 2020 г.), с предпринимателями были заключены допсоглашения, в соответствии с которыми размер арендной платы уменьшался при условии, что для «Барсила» уменьшит арендную плату УК «Технополис «Новая Тура». По условиям соглашения, если суд установит, что снижение правомерно, если для «Барсила» будет снижение, а сейчас эти суды идут и взносы возвращаются. Если скидок для «Барсила» не будет, арендная плата будет в полном объеме, а обеспечительные платежи будут зачтены в счет долга по арендным платежам.

Борьба за арендаторов-предпринимателей

Согласно соглашениям между технополисом и оператором, арендная плата в период закрытия комплекса из-за пандемии снижалась до 20% от обычной ставки, после отмены ограничений возрастала до 100% постепенно, в течение четырех месяцев (этапами в 35%, 50%, 75% и 100%). «Барсил» утверждал, что скидок от УК «Технополис «Новая Тура» не получил. Но в УК «Технополис» утверждали обратное, что предлагали «Барсилу» варианты снижения арендных ставок, причем еще летом — вскоре после того, как оператор подписал злополучные соглашения с субарендаторами:

— ООО «Барсил» предложение не приняло. От подписания дополнительных соглашений отказалось. В настоящее время споры касательно размера ставок в период коронавирусных ограничений рассматриваются в суде.

Масла в огонь подливало противостояние владельца с оператором. Представители УК «Технополис «Новая Тура» объявили предпринимателям, что готовы открыть доступ в торговые павильоны, если предприниматели подпишут с ними договоры аренды до истечения контрактов с ООО «Барсил». В свою очередь «Барсил», по словам предпринимателей, их фактически шантажировал ростом платежей за аренду. УК «Новая Тура» не собиралась требовать эти платежи: «Они не требуют. Это дела «Барсила». Между тем «Барсил» объясняет так, что« если мы уйдем, вам всем крышка». Они пугают нас, чтобы мы оставались на стороне «Барсила», — заявляла тогда предпринимательница Зульфия Галиуллина.

Масла в огонь подливало противостояние владельца с оператором. Фото: Илья Репин

«Мы хотим вернуть свои деньги!»

— Суд пошел навстречу «Барсилу», который просил о снижении задолженности, потому что он меньше собрал с предпринимателей в карантинный период. Это с одной стороны правильно. Потому что «Барсил» уже выдал нам всем уведомительные письма, что мы якобы должны ему. Причем заведомо подписав такое соглашение с положением, что если мы уходим от «Барсила» в ООО «УК «Технополис «Новая Тура», то тогда мы, «туринцы», должны будем платить по полной программе! Раз суд признал снижение арендной задолженности «Барсила» перед технополисом, то и для нас фактически должна быть предоставлена скидка по аренде за период в карантин 2020 года, — так прокомментировала новость о победе «Новой Туры» в Арбитражном суде Зульфия Галиуллина газете «Реальное время».

При этом она скептически относится к возможности возврата предпринимателям их же денег. По словам Галиуллиной, «Новая Тура» уперлась и говорит, что деньги ИП-шников лежали на счетах «Барсила», который ими пользовался.

— Мы хотим вернуть свои деньги. Это же деньги «новотуринцев», почему ими располагает «Барсил»? Причем деньги наши лежали на его депозите как залоговая сумма. «Барсил» же является всего лишь агентом, посредником между «собственником квартиры» и «квартиросъемщиком», то есть нами. Он агент, условно, просто риелтор. Представьте, что в вашей съемной квартире стоит золотой ларец, где лежит ваша сумма денег. Какого черта приходит риэлтор и этот золотой ларец уносит? «Барсил» вообще куда-то слился, они не отвечают на звонки.

«Барсил», по словам предпринимателей, их фактически шантажировал ростом платежей за аренду. Фото: Илья Репин

«Будем судиться с «Барсилом», мы все оплатили»

Месяцы закрытия комплекса прошли, но это не значит, что задним числом можно сделать перерасчет арендаторам в большую сторону, считает предприниматель: «Стало быть, вы можете с нас больше состричь? Нет, ребята, так не пойдет!».

Талгат Гимадеев, другой арендатор технополиса «Новая Тура», винит в ситуации не только «Барсил»: «Мы-то готовы были работать. Мы закрылись не по своей доброй воле. Просто вышло постановление правительства о закрытии всех рынков. И мотивируя постановлением, «Барсил» закрыл «Новую Туру», а мы остались в долгах».

По его словам, сейчас арендаторы «Новой Туры» подают встречные иски к «Барсилу», который и сейчас выставляет торговцам технополиса разные счета: кому-то под 300 тыс. рублей, кому-то еще больше. «Самой УК «Новая Тура» мы вообще безразличны, что есть мы, что нет», — полагает Гимадеев. Он уверен, что никто им деньги (во всяком случае без победы предпринимателей над «Барсилом» в судах) возвращать не будет. Напротив, уже выслали предписания от бывшего оператора комплекса, что ему еще сами предприниматели должны.

— Мы сейчас с активистами готовим документы, исковые заявления в Арбитражный суд РТ, и будем судиться с «Барсилом», что мы все оплатили, и у нас долгов перед ним нет. И что их запросы неправомерные. «Барсил» при этом сейчас на контакты никак не выходит, — заявил предприниматель.

Порядка 1 200 торговцев непродовольственными товарами, вынужденных отсиживаться дома во время всеобщей самоизоляции, были возмущены планами оператора рынка «Новая Тура» повысить арендную плату. Фото: Илья Репин

Первое пламя конфликта вспыхнуло еще в разгар апреля прошлого года, когда порядка 1 200 торговцев непродовольственными товарами, вынужденных отсиживаться дома во время всеобщей самоизоляции, были возмущены планами оператора рынка «Новая Тура» повысить арендную плату. Вторая сторона конфликта — представители оператора комплекса ООО «Барсил» переводила тогда стрелки на собственника «Туры» и утверждали, что и сами почти на грани банкротства.



— У каждого предпринимателя есть обеспечительный платеж по 100 тыс. рублей, эти суммы могут сняться с наших расчетных счетов вообще сразу же. Мы понятия не имеем, как поведут себя инвесторы, владельцы — это один американец, другой — из Израиля. Для них мы овощи, они нас жалеть не будут, я это точно знаю, — заявлял тогда Талгат Гимадеев.

«Барсил» перешел во владение другого лица

Интересно, что «Барсил» сейчас принадлежит другим владельцам. До весны 2021 года учредителем компании был Александр Иванов, 8 апреля компания была продана Владимиру Двойченкову. Он же сейчас является и руководителем «Барсила».



В пандемийный 2020 год ООО для выживания в бизнесе пришлось взять долгосрочный кредит в размере 28 млн рублей, а сама компания осталась должна своим контрагентам еще почти 190 млн рублей. Выручка рухнула с рекордных 600—630 млн рублей в 2020 году почти в два раза, составив 332 млн рублей. При этом, нельзя сказать сказать, что вина была только в коронавирусе — компания была убыточна все последние 5 лет, и лишь прошлый год она закрыла с символическим плюсом в 1 рубль.

Владелец и строитель «Новой Туры» — кипрский офшор. Фото: Инна Серова

Владелец и строитель «Новой Туры» — кипрский офшор. В мае 2021 года ООО «Управляющая компания «Новая Тура» была вновь перерегистрирована в городе Лимассол, Кипр на улице 28 Октовриу в «Лофитис Бизнес Центр». У «Новой Туры» финансовое положение тоже оставляет желать лучшего. Как известно, собственник «Новой Туры» строил ее на кредиты Сбербанка. К началу 2021 года размер долгосрочной задолженности УК вырос на 1,5 млрд рублей, составив уже 8,5 млрд рублей. В тяжелый 2020 год УК пришлось открывать и краткосрочную кредитную линию в размере еще 340 млн рублей (для сравнения в предыдущие годы объем заемных краткосрочных средств не превышал и 3-4 млн рублей). А денежный поток как раз рухнул в тот же год в 1,5 раза: с 435,3 до 289,4 млн рублей. А себестоимость, напротив, впервые превысила выручку, составив 328,2 млн рублей. Убыток компании достиг рекордного размера с 2015 года — более 1 млрд рублей (при этом 2019 год компания закрыла с прибылью в 373,8 млн).

Газете «Реальное время» не удалось связаться с представителями ООО «Барсил», телефоны, указанные в открытых источниках не отвечали. На запрос издания в УК «Новая Тура» пока тоже не ответили, но редакция готова опубликовать ответ компании по получении.