Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан

Общая информация

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ - орган государственной власти, находящимся в подчинении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Управление создано в целях исполнения государственных полномочий но контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции но контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной территории.

Руководитель - Разинов Борис Николаевич

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