Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан
Общая информация
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ - орган государственной власти, находящимся в подчинении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Управление создано в целях исполнения государственных полномочий но контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции но контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных на подведомственной территории.
Руководитель - Разинов Борис Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, г. Казань, ул. Гарифьянова, 28а420138, г. Казань, а/я 25
- Телефон: (843) 528-04-11
- Email: rsockanc16@rkn.gov.ru
- Сайт: www.16.rkn.gov.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2017