«Главарь» хизбутчиков* Татарстана: «Какое преступление я совершил?»

В Верховном суде республики фигурант резонансного дела объявил отвод прокурору и судье

Фото: Ирина Плотникова

Отец четырех детей, мастер по ремонту сотовых телефонов, выпускник медресе и недоучившийся студент коммерческого вуза. Так характеризуют близкие 33-летнего казанца Руслана Ильясова. Именно его, как выяснило «Реальное время», ФСБ России недавно объявило главарем татарстанского звена запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Оспаривая свой арест в Верховном суде РТ, Ильясов заявил — не понимает, за что сидит, но с запретом организации не согласен. Еще пожаловался, что в СИЗО ему не дают Коран и блокируют отправку писем.

Попал в СИЗО и черный список Росфинмониторинга



Информация о задержании в Казани «главаря террористов» разошлась с официального сайта Федеральной службы безопасности РФ 1 июля. Ни имя, ни возраст подозреваемого, ни количество его последователей и период преступной деятельности в релизе и за рамками силовики не разглашали.

«Данное лицо лично и посредством интернета, распространяло среди жителей России воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляло вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — сообщал Центр общественных связей ФСБ.

Также отмечалось — по месту жительства и регистрации фигуранта изъяты запрещенные пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (деятельность этой международной террористической организации запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), а также средства связи и электронные носители информации, «использовавшиеся при ведении террористической деятельности».

Как выяснило «Реальное время», видео задержания «главаря» силовики отсняли двумя неделями раньше — 16 июня. А на следующий день 33-летнего Руслана Ильясова доставили в Вахитовский суд Казани в ранге обвиняемого по ч.1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Следователь УФСБ по РТ просил о его заключении под стражу до 12 августа. Суд ходатайство удовлетворил.

Примечательно, что ранее не судимый Ильясов уже включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По некоторым данным, он попал туда еще до возбуждения уголовного дела.

Как обвиняемый в Верховном суде РТ права качал

Адвокат Игорь Банарцев обжаловал арест Ильясова, и его дело пришло в Верховный суд РТ. На первом заседании апелляционной инстанции интересы обвиняемого представлял адвокат по назначению Ильяс Шакиров, на втором подключился договорной защитник Руслан Нагиев. На его участии настаивал обвиняемый.

Суду Руслан Ильясов представился женатым казанцем с четырьмя детьми, незаконченным высшим образованием и без официального места работы. Стоило председательствующему судье Мурману Силагадзе огласить состав участников процесса и права обвиняемого, как тот тут же воспользовался одним из этих прав.

«У меня отвод к прокурору Кожевниковой, считаю, она пристрастна», — заявил арестант по видеоконференцсвязи из камеры СИЗО-1. С его слов, на одном из предыдущих заседаний апелляции прокурор не поддержала освобождение тяжелобольного осужденного из мест лишения свободы. «В тюрьмах — перелимит, а всех сажают! — возмутился Ильясов. — И на прошлом заседании, когда говорили об моем адвокате Нагиеве, она заметила о нем в негативном ключе, что он защищает [солдата-срочника] Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев», — обосновал претензию обвиняемый в причастности к терроризму.

Два адвоката отвод поддержали, представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова просила отказать. По возвращении из совещательной комнаты председательствующий постановил — отвод не обоснован, сомнения обвиняемого в беспристрастности и объективности прокурора связаны с «его субъективными оценками личностного характера, не предусмотренными уголовно-процессуальным законом».

Адвокаты Руслан Нагиев и Ильяс Шакиров. Фото: Ирина Плотникова

Попытка судьи перейти к существу жалобы не удалась. Ильясов уточнил имя-отчество председательствующего и поинтересовался, чьи жалобы он рассматривал до этого.

— Вы до этого М. судили — разгневались, начали кричать, — заметил арестованный.

— Давайте по существу. Есть отводы? — спросил судья.

— Кроме вас, нет... Я считаю, вы находитесь не в том морально-нравственном состоянии.

— Понятно. Заявлен отвод председательствующему судье...

Мнения остальных участников процесса были схожи — адвокаты отвод поддержали, прокурор возражала. Председательствующий Мурман Силагадзе удалился в совещательную комнату, а вернувшись, объявил ходатайство необоснованным.

Ильясов: «Меня знают все имамы Казани и муфтий»

В перерывах между удалениями председательствующего обвиняемый успел рассказать своему защитнику, что в СИЗО успел получить от близких уже четыре письма. А вот его письма семье почему-то не доходят. Сложность возникла и с передачей: «Пришел Коран, пришел намазлык (коврик для намаза), но мне их почему-то не отдают. Хотя у всех здесь есть Коран и намазлык».

Получив слово в судебных прениях, Руслан Ильясов начал с главного:

— В свою защиту хочу сказать — никакого отношения к терроризму я не имею. С 2005 года практикую пятикратные молитвы и посты... Меня знают практически все имамы мечетей и муфтий Камиль Самигуллин лично знаком. Имею несколько образований, учился в медресе и российском исламском университете. Никто меня не характеризует со стороны какого-то терроризма.

Далее обвиняемый заявил, что никаких террористических действий и попыток свержения конституционного строя со стороны той самой запрещенной в России организации также не наблюдал, а потому решение о ее запрете считает немотивированным, а свой арест необоснованным.

«На каком основании меня к терроризму-то приобщают?! Какое преступление я совершил? В обвинении только статья написана — терроризм, никаких конкретных фактов», — поделился с судом Ильясов.

Обвиняемый заявил, что никаких террористических действий и попыток свержения конституционного строя со стороны той самой запрещенной в России организации также не наблюдал, а потому решение о ее запрете считает немотивированным, а свой арест необоснованным. Фото: Ирина Плотникова

Его защитник Руслан Нагиев полностью поддержал жалобу на арест Ильясова. По его мнению, единственным основанием для избрания исключительной меры пресечения стала тяжесть предъявленного обвинения — за преступление по ч.1 ст. 205.5 УК РФ предусмотрено от 15 до 20 лет колонии. «Однако такого основания в законе для избрания меры пресечения в виде ареста не имеется. И суду не представлено доказательств, что Ильясов оказывал на кого-либо давление, нет доказательств, что он может скрыться от следствия и суда».

Адвокат Нагиев напомнил — на иждивении его клиента находились жена и четверо детей, отметил положительные характеристики и просил об освобождении под домашний арест.

Прокурор Наталья Кожевникова назвала решение о мере пресечения Ильясову законным и обоснованным. Председательствующий судья пришел к такому же выводу.

Адвокат обвиняемого отмечает — изъятую у его подзащитного литературу эксперты пока не признали экстремистской. И мнение экспертов — это еще не приговор суда. «За несколько минут до этого заседания Верховный суд Татарстана отменил решение о признании экстремистскими 47 книг Саида Нурси на турецком языке и отправил дело на пересмотр. Представляете, переводы книг в Набережночелнинский суд представлены не были, экспертизу суд не назначал, но признал всю литературу экстремистской. А там есть книги, построенные на одних цитатах из Корана», рассказал Руслан Нагиев.

Отмененное решение было вынесено в автограде 29 апреля по иску прокуратуры. Там же в челнинском суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении обвиняемых в экстремизме пенсионерок, у которых эти книги были изъяты.

Замруководителя ДУМ РТ: «Мы рекомендуем не идти за «лидерами», которые уводят куда-то»

Уже за рамками данного процесса удалось выяснить — после окончания школы Руслан Ильясов намеревался стать специалистом в сфере государственных и муниципальных финансов, даже отучился три курса в Казанском инновационном университете им. Тимирясова (ИЭУП). «В 2009-м был отчислен за академические долги», подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе вуза.

А вот сотрудники Российского исламского университета такого студента в своих базах не нашли. Впрочем, не исключили, что он мог посещать какие-то курсы.

Зампредседателя Духовного управления мусульман РТ, имам-хатыб мечети «Ярдэм» Илдар Баязитов признался журналисту «Реального времени» — имя-фамилия интересующего нас прихожанина ему ни о чем не говорит. Хотя не исключил, что возможно встречал его на молитвах.

«Члены этой партии — не публичные. Собираются очень тихо, не выпячивают себя, в отличие от представителей радикальных течений. Выглядеть могут светски, по мечетям ходят и потихонечку [идеологически] слабых мусульман вытягивают, — рассуждает Илдар-хазрат, впрочем, полагает, что в данном конкретном случае выводы о виновности человека делать рано, это — работа следствия и суда.



— Мы рекомендуем, особенно начинающим, молодым мусульманам, — не торопиться с выводами, внимательнее изучать религию и не идти за «лидерами», которые уводят куда-то, — продолжил зампредседателя республиканского ДУМ и подчеркнул опасность происходящего. — Я знаю, что следующий шаг после «Хизб ут-Тахрир» — это такфиризм, вывод людей из ислама, настрой, чтобы другого мусульманина не считать мусульманином.

Напомним, в апреле 2021-го Центральный окружной военный суд вынес приговор двум участникам запрещенной в РФ организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», действовавшей на территории Татарстана. По данным УФСБ по РТ, за публичные призывы к террористической деятельности и участие в экстремистской организации посадили Малахова и Ширинова на 3 и 4 года соответственно, а руководитель ячейки Залалдинов получил 7 лет колонии строгого режима. Согласно приговору, ячейка намеревалась совершать грабежи, разбои и вымогательства, чтобы на преступные деньги выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.

В ноябре 2020-го спецслужбы сообщали о задержании в Казани и окрестностях пяти вербовщиков международной запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Все пятеро арестованы. По версии ФСБ, организатор ячейки Абрахманов «организовывал проведение и принимал непосредственное участие в нелегальных агитационных собраниях», а его группа «вербовала» мусульман и «осуществляла антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти».

* Международная террористическая организация, запрещенная в России.