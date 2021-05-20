Директор ФСИН: в Татарстане наблюдается перелимит в следственных изоляторах

Фото: Олег Тихонов (архив)

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников сообщил, что Татарстан — один из наиболее проблемных регионов в стране по переполненности следственных изоляторов. К этой категории он также отнес Крым и Москву.

«Есть определенный перелимит, но мы практически вошли в норму», — уточнил Калашников. Проблему планируют решить в ближайшие два года.

Олег Тихонов (архив)

Калашников также обратил внимание, что число содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России с 2010 по 2021 год сократилось с 860 тысяч до 483 тыс. человек, пишет ТАСС.

О том, что в следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит, в январе этого года сообщил на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ его начальник Эдуард Хиалеев. По его данным, в начале января 2021 года в СИЗО республики содержалось 2 196 человек. Показатель был превышен на 14,9% (на 309 человек).

Всего на 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Татарстана находились 9 170 человек.

Татьяна Демина