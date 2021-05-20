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Директор ФСИН: в Татарстане наблюдается перелимит в следственных изоляторах

15:32, 20.05.2021 2
Директор ФСИН: в Татарстане наблюдается перелимит в следственных изоляторах
Фото: Олег Тихонов (архив)

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников сообщил, что Татарстан — один из наиболее проблемных регионов в стране по переполненности следственных изоляторов. К этой категории он также отнес Крым и Москву.

«Есть определенный перелимит, но мы практически вошли в норму», — уточнил Калашников. Проблему планируют решить в ближайшие два года.

Олег Тихонов (архив)

Калашников также обратил внимание, что число содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России с 2010 по 2021 год сократилось с 860 тысяч до 483 тыс. человек, пишет ТАСС.

О том, что в следственных изоляторах Татарстана сохраняется перелимит, в январе этого года сообщил на расширенном заседании коллегии УФСИН России по РТ его начальник Эдуард Хиалеев. По его данным, в начале января 2021 года в СИЗО республики содержалось 2 196 человек. Показатель был превышен на 14,9% (на 309 человек).

Всего на 1 января 2021 года в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Татарстана находились 9 170 человек.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Так отпустите домой всех кто по 159!! Что они то там сидят!!! Указ презедента есть, но в Татарстане не работает!!!
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  • Анонимно 21 май
    вы сами поняли, что написали? Какой указ? Указами Президента применение такой меры пресечения, как заключение под стражу, не регулируется. УПК РФ - а это федеральный кодифицированный закон.
    Обращают внимание на то, что надо не только стройками фешенебельных апартаментов заниматься, а уделять внимание СИЗО и местам лишения свободы. Изоляторы в РТ вообще, чуть ли не со времён Царя Гороха.
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