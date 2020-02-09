Защита Шамсутдинова готовит жалобу из-за необоснованного содержания в карцере
Адвокат Рамиля Шамсутдинова готовит жалобу в прокуратуру и ФСИН по поводу необоснованного содержания своего подзащитного в карцере. Об этом он рассказал в «Инстаграм».
«Он заметно похудел. Рамиль объяснил это тем, что по пути в Москву его продержали 11 дней в карцере в Иркутском СИЗО. Новый год он встретил там же», — написал Нагиев.
По словам адвоката, сейчас Рамиль чувствует себя хорошо. В Москве, куда его доставили по уголовному делу о «дедовщине», по которому Рамиль и еще несколько солдат являются потерпевшими, сотрудники СИЗО и арестанты приняли его хорошо.
«По поводу необоснованного содержания в карцере в Иркутском СИЗО готовим жалобу в прокуратуру и ФСИН», — закончил Нагиев.Общество Татарстан
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