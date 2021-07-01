ФСБ задержала главаря татарстанского звена «Хизб ут-Тахрир»*
В Татарстане ФСБ задержали главаря регионального звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, который вербовал мусульман в ряды боевиков. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Установлено, что мужчина распространял среди жителей России «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям», и также вербовал мусульман в ряды террористов.
Дома у задержанного нашли и изъяли запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В прошлом году в Казани задержали пятерых членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», занимавшихся вербовкой среди мусульман Татарстана.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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