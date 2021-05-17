Троих татарстанцев приговорили к тюремному сроку за участие в незаконном экстремистском объединении

Фото: задержание/скриншот

Управлением ФСБ России по РТ в 2020 году пресечена незаконная деятельность организованной группы участников запрещенной в РФ организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», действовавшей на территории Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

В апреле 2021 года решением Центрального окружного военного суда Ширинов Р.Ф. 1995 года рождения признан виновным в совершении преступлений по ст. 282.2 УК РФ и ст. 205.2 УК РФ; Малахов О.С. 1983 года рождения — в совершении преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ. Они приговорены к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 3 годам — в колонии строгого режима соответственно.

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Залалдинов А.Р. 1979 года рождения, который являлся вдохновителем и руководителем указанной ячейки, был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ, ст. 205.5 УК РФ, ст. 282.2 УК РФ, и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Мужчины собирались совершить грабежи, разбои и вымогательства, чтобы получить деньги и выехать на территорию Сирийской Арабской Республики и вступить в ряды одной из международных террористических организаций.

Ранее под Симферополем ликвидировали объявленного в розыск члена международных террористических организаций. При задержании он открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, то есть оказал вооруженное сопротивление.

