Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина
Меры действуют до 30 ноября 2026 года включительно
В России до 30 ноября 2026 года включительно запретили вывозить из страны топливо для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
Как сообщила пресс-служба российского правительства, меры вводят для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.
Исключение распространяется на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений.
