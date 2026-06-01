Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина

Меры действуют до 30 ноября 2026 года включительно

Фото: Арсений Фавстрицкий

В России до 30 ноября 2026 года включительно запретили вывозить из страны топливо для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Как сообщила пресс-служба российского правительства, меры вводят для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива.

Исключение распространяется на топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования, партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений.

Никита Егоров