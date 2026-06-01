Россельхознадзор ограничил поставки в Россию рыбы из Армении

Большинство армянских рыбоперерабатывающих предприятий не прошли проверку российского ведомства

Фото: Мария Зверева

Россельхознадзор ограничил поставки в Россию рыбы из Армении. Большинство армянских рыбоперерабатывающих предприятий не прошли проверку российского ведомства.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, инспекцию успешно прошли только две компании из Армении.

— По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации. Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, — говорится в заявлении ведомства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее, с 30 мая, Россия ввела ограничения на поставки овощей и ягод из Армении. Ереван надеется, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены. Такую точку зрения озвучил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

При этом сегодня президент России Владимир Путин поздравил армянского премьер-министра Никола Пашиняна с днем рождения.



Зульфат Шафигуллин