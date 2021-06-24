Мэр Казани поручил обеспечить поселки водой — завтра в некоторых из них начнут строить водопровод

Фото: Максим Платонов (архив)

Мер Казани Ильсур Метшин поручил городскому Комитету ЖКХ обеспечить водой жилые массивы, которые остро в ней нуждаются. В первую очередь это касается поселков Залесный, Салмачи и Вишневка.

«Водоводы там старые, не справляются. Да и сама застройка поселков велась без каких-либо строительных согласований», — рассказал Метшин во время прямого эфира в Instagram .

Уже завтра планируется начать строительству водопровода в поселке Залесный от улицы Осиновская. Его протяженностью составит более километра.

К работам приступят также в поселках Салмачи и Вишневка (ул. Сайдаша, Солнечная, Овражная, Тихая, Сабантуй, Камышлы). Там протяженность водопровода составит 67 погонных метров по улице Кул Гали с подключением к водопроводу 400 мм по улице Габишева.

Исполком Казани, администрации районов и МУП «Водоканал» разработали программу реконструкции водоводов. По ней планируется построить 319 км сетей и реконструировать 215 действующих сетей водоснабжения. На ее реализацию требуется 7,4 млрд рублей, сообщается на сайте мэрии города.

Интенсивная жилая застройка вокруг Казани создала острую нехватку воды, которая усугубляется в условиях аномальной жары. На перебои воды жалуются в поселках Куюки, Богородское, Первое Мая, Камыше и других поселках Пестречинского района, а также в населенных пунктах всех приграничных с Казанью районов. Есть проблемы в Северном, Кадышево Авиастроительного района столицы, в частном секторе Кировского.



Татьяна Демина