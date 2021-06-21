Ковидные осложнения на авторынке: производители хотят рулить продажами «вторички»
В условиях дефицита новых автомобилей производители осваивают онлайн-продажи машин с пробегом
Трансформацию рынка автомобильной «вторички» спровоцировал локдаун. Дефицит новых автомобилей и падение покупательной способности населения вынудил производителей сделать ставку на рынок «вторички». Концерн Volkswagen уже успешно обкатывает данный сервис, а этой весной мобильную платформу онлайн-продаж авто с пробегом запустил и бренд Hyundai. О перспективах производителей на рынке, который до сих пор делили частные перекупщики и автосалоны, первых результатах «дигитализации» в этой области, а также плюсах и минусах онлайн-торговли подержанными авто — в материале «Реального времени».
Плюс на минус
В апреле этого года компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила мобильное приложение UKA по продаже авто с пробегом. Причем южнокорейская автомобилестроительная компания не стала первым производителем, решившим торговать подержанными машинами. В частности, Volkswagen также работает по этой схеме.
Hyundai позиционирует свою платформу в России, как удобный и безопасный сервис, позволяющий производить оформление и оплату покупки б/у машины без посредников и полностью в онлайн-режиме — не только не заглядывая в офис продаж, но и не осматривая предмет покупки в реальности. Хотя посмотреть автомобиль вживую, конечно, можно при желании.
К концу мая, как сообщили «Реальному времени» в компании, приложение было установлено пользователями около 17 тысяч раз, в системе было зафиксировано порядка 6 тыс. активных пользователей и поступило почти 70 запросов на бронирование и дальнейшую покупку автомобилей.
Предполагается, что география сервиса будет расширяться, но пока она невелика: в онлайн-магазине выставлены автомобили с пробегом разных моделей из десяти городов России — в том числе и в Казани. Однако, по данным официального дилера Hyundai в Татарстане — компании «Транстехсервис», в республике ни одной подержанной машины полностью в онлайн-режиме пока не продано, хотя сам сервис работает на пользу «смешанных» продаж, когда покупатель делает выбор в режиме онлайн, а заканчивает сделку (иногда меняя ее объект на другой) в салоне.
— История и информация о текущем состоянии автомобилей пользователям предоставляется бесплатно, все представленные в каталоге автомобили прошли предпродажное обслуживание и диагностику в официальных дилерских центрах Hyundai, — приводят в компании доводы в пользу покупки подержанного авто у производителя. — Пользователи могут выбрать любой автомобиль с пробегом из открытого каталога, и перед покупкой не только узнать его историю, но и ознакомиться с деталями диагностики текущего состояния.
Помимо обычных автомобилей с пробегом, таким образом можно купить машины, которые входили в состав корпоративных парков, использовались дилерами Hyundai для тест-драйвов или участвовали в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility.
Гарантией безопасности сделки, по мнению представителей компании, служит то обстоятельство, что сумма, которую выплачивает покупатель за автомобиль, лишь замораживается на его банковской карте, а списывается лишь в момент передачи автомобиля в дилерском центре — после проверки покупателем его состояния. Если автомобиль не будет соответствовать заявленным критериям, клиент сможет отказаться от покупки, и денежные средства вернутся на его карту, заверил производитель.
«Нам это выгодно»
— Многие, да практически все дистрибьюторы уже занимаются онлайн-продажей автомобилей с пробегом на собственных сайтах, — говорит руководитель дивизиона «ТТС» по продажам автомобилей с пробегом Марсель Хасанов. — На них реализованы все этапы, вплоть до доставки автомобиля клиенту. Проект Hyundai отличается тем, что они сделали свою платформу с отдельным мобильным приложением. Для нас — это новая страница в сотрудничестве с компанией Hyundai, платформа работает совсем недавно, и пока рано делать какие-либо выводы. Мы реализуем пока пилотный проект в двух городах — Казань и Уфа. Нам это интересно, потому что мы давно уже запустили собственное мобильное приложение и получили определенный опыт, и потому, что сейчас идет глобальная дигитализация во всех сферах, и кто быстрее начинает использовать ее достижения, тот лучше научится работать в новых условиях.
По словам Хасанова, новая программа южнокорейского автопроизводителя предоставляет новые возможности официальному дилеру, который самостоятельно давно уже осуществляет продажу автомобилей с пробегом:
— Нам это выгодно, потому что на этой площадке мы также размещаемся, как партнеры. Это взаимовыгодная коллаборация и узнаваемость дилера.
Хасанов пояснил, что дилер зарабатывает комиссионные в размере 5% от стоимости машины, если продает автомобиль, размещенный «Хендэ Мотор СНГ» в приложении UKA. А если дилер размещает в приложении свое авто, и его покупают онлайн, не приезжая в салон, платит уже он — 1% от стоимости.
— У нас накоплена огромная практика продаж автомобилей с пробегом, и опыт говорит о том, что клиент может прийти за одним автомобилем, а уехать на другом, — уточнил он. — На фото автомобиль красивый, а душа не лежит, что называется. Иногда дело даже не в состоянии автомобиля — менеджер может предложить еще что-то, что понравится больше. Мы подготавливаемся к приходу клиента и делаем ему еще четыре-пять альтернативных предложений автомобилей разных брендов и разных комплектаций.
«Главное — занять нишу»
— Полностью уйти в онлайн-продажи автомобилей не реально, — считает Марсель Хасанов. — Приложение — это канал сбыта, канал получения информации, удобный способ забронировать автомобиль, который экономит время. А что касается покупки, автомобиль — это все-таки такая вещь, которую человеку надо потрогать, покрутить, подергать. И еще, при покупке автомобиля с пробегом обычно нет привязки к какому-то определенному бренду. Особенно, если это, например, первый автомобиль.
Он указал на еще один важный момент — на «однобрендовость» приложения. В целом в нем может быть широкий выбор автомобилей, однако, как только включается привязка к месту покупки, выбор резко сужается. Клиенту, конечно, могут доставить авто из другого региона — но уже за его счет.
Кроме того, придя в автосалон, клиент может выторговать дополнительную скидку, воспользоваться какой-то акцией, наконец, сдать автомобиль с пробегом и купить другой с пробегом, получив скидку, а в онлайн-режиме он осуществляет покупку без вариантов и заплатит ровно столько, сколько обозначено:
— Для клиента посетить автосалон — выгоднее, чем не посещать его.
В целом же, повел итоги Марсель Хасанов, онлайн продажи на сегодня составляют не более 10 % от всех продаж всех автомобилей — и новых, и подержанных:
— В целом это говорит о том, что в России люди предпочитают посмотреть и потрогать машину перед покупкой. Поэтому я сомневаюсь, что когда-то рынок полностью перейдет в онлайн — скорее это будет не вместо, а вместе с обычными продажами. Это первый шаг к прозрачности и цивилизованности рынка подержанных автомобилей.
С осторожностью подошел к вопросу об освоении автопроизводителями новой области авторынка — «вторички», как, впрочем, и интернет-торговли автомобилями, директор по развитию группы компаний «КАН АВТО» Илья Савинов:
Чтобы воспользоваться сервисом, надо скачать приложение и зарегистрироваться в нем. Это, по словам казанца Андрея Калинина, который хотел опробовать платформу UKA, но передумал, для многих станет серьезным минусом:
— Я хотел бы поменять свой Hyundai Creta на машину посвежее. Идея взять автомобиль у производителя мне показалась заманчивой: он ведь, в отличие, от перекупщиков, дает гарантию, и это надежно. Да и ремонт автомобиля производился, полагаю, более ответственно, с использованием оргинальных деталей. Но когда стал грузить приложение в телефон, оказалось, что надо регистрироваться. А предоставлять свои данные компании до того, как куплю у них машину, я оказался не готов. Куплю я у них что-то или не куплю — еще вопрос, а спам в таких случаях начинает идти на телефон гарантированно. Мне было бы удобнее вначале посмотреть их предложения, например, на официальном сайте — без регистрации.
«Это логично»
Причина того, что автопроизводители выходят на рынок «вторички», проста — это экономическая ситуация в стране, говорит заместитель главного редактора издания «Авторевю» Сергей Знаемский:
По мнению эксперта, успеху производителей на рынке подержанных авто может способствовать и то обстоятельство, что, в отличие от частников и дилеров, они себя на нем не скомпрометировали — степень доверия у клиентов к ним будет выше, чем к конкурентам.
— Тренд очень правильный, — считает Знаемский. — А Hyundai на нашем рынке является лидером по внедрению мобильных технологий, начиная с онлайн-продаж и заканчивая программой подписки на автомобиль. И вторая волна вируса, маячащее на горизонте закрытие публичных мест и нежелание людей лишний раз выходить из дома будет способствовать интересу к новой платформе. А каков будет спрос на эту услуг — увидим.
Ряд автоэкспертов считает, что значительного роста продаж подержанных машин у автопроизводителей ждать не стоит.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым