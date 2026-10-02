Продажи новых автомобилей в России выросли на 5,3% за девять месяцев

Продажи составили 1,068 млн

Фото: Динар Фатыхов

За январь — сентябрь 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли на 5,3% и составили 1,068 млн. Об этом сообщили в Минпромторге, передает ТАСС.

Рынок автомобилей отечественного производства превысил 681 тыс. единиц — на 22,3% больше, чем годом ранее. В сентябре продажи новых машин составили 127,4 тыс., снизившись на 6,6% в годовом выражении. При этом продажи автомобилей, произведенных в России, выросли на 13,8% — до 83,8 тыс.

Рынок электромобилей и гибридов за девять месяцев достиг 98,7 тыс. штук, увеличившись на 92,6%. Доля таких машин российского производства составила 28,3% (27,9 тыс. штук) против 12,5% годом ранее. В целом на электромобили и гибриды пришлось 9,2% российского рынка новых автомобилей, тогда как год назад — 5,1%.

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа в сентябре оказались рекордными с начала 2026 года. Сильнее всего в прошлом месяце вырос спрос на Lada Niva Legend.

Алсу Сабирзанова