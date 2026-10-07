В России с 2027 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

Нововведения направлены на фиксацию процесса сдачи экзамена. Правила организации экзаменов на получение водительских прав будут обновлены

Фото: Артем Дергунов

В России с 2027 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Изменения должны вступить в силу на основании постановления правительства, о котором сообщает ТАСС.

С 1 марта 2027 года кандидатов в водители в России начнут фотографировать во время теоретического экзамена, а в аудиториях ГИБДД установят средства аудио— и видеозаписи.

Согласно постановлению правительства, оборудование должно обеспечивать запись в режиме реального времени, сохранять данные на электронный носитель с защитой от отключения питания и несанкционированного доступа.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нововведения направлены на фиксацию процесса сдачи экзамена. Правила организации экзаменов на получение водительских прав будут обновлены.

Ранее стало известно, что Следком России предлагает ввести водительские права для управления средствами индивидуальной мобильности.

Зульфат Шафигуллин