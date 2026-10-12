В России запретили продажу китайских грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC

Ограничения введены по итогам внеплановых проверок официальных представителей китайских производителей

Росстандарт запретил выпуск в обращение на территории РФ транспортных средств марок DONGFENG (DFRZ-35), FOTON (77N5BJ), XCMG (XCT50G5-1S, XCA200G7-1S) и JAC (K7) из-за нарушений требований безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения введены по итогам внеплановых проверок официальных представителей китайских производителей.

В ведомстве заявили, что выявленные дефекты тормозных систем, выбросы загрязняющих веществ, недостатки в креплении ремней безопасности и защите кабин представляют прямую угрозу жизни водителей и пешеходов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компании уже уведомили Росстандарт о приостановке реализации продукции и начали разработку программ по устранению нарушений.

Служба подчеркнула, что приостановка выпуска является мерой обеспечения безопасности дорожного движения. Ограничения будут сняты после того, как Росстандарт проанализирует и согласует программы мероприятий изготовителей. Аналогичные меры ранее были сняты с транспортных средств марки SHACMAN.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи грузовой и коммерческой техники у российских автопроизводителей продолжают снижаться второй год, но в этом году спад углубился. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин