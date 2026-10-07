BMW стал лидером рейтинга премиальных автомобилей по числу ДТП в России
Среди моделей марки BMW лидировали 5 Series, 3 Series, X5 и X3
За девять месяцев 2026 года наибольшее число ДТП среди премиальных автомобилей пришлось на BMW. К таким выводам пришли составители соответствующего рейтинга «Ингосстраха».
Среди моделей марки BMW лидировали 5 Series, 3 Series, X5 и X3. На втором месте по аварийности оказался Mercedes-Benz (седаны E, C и S-класса), на третьем — Audi (A6, A4, Q5 и Q3).
В рейтинге по каско BMW также занимает первое место, однако чаще всего в ДТП попадали кроссоверы X5, X3 и X6. У Mercedes-Benz лидируют модели GLC, GLE и GLS, у Audi — Q5, Q7 и Q3. В список также вошли Lexus RX, Land Rover Range Rover Sport и Porsche Cayenne.
Среди редких автомобилей класса «люкс» в ДТП в 2026 году отметились 15 Lamborghini Urus, 10 Rolls-Royce, 5 Lotus Eletre, две Ferrari (F8 и Roma), Aston Martin DBX и McLaren GTS.
Отметим, что ранее автомобили марки BMW не вошли в топ-3 самых продаваемых б/у иномарок в России.
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