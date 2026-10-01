Автоэксперт Целиков назвал долю электрокаров и гибридов в Татарстане

На республику приходится 3,1% электрических машин от общего количества зарегистрированных

Фото: Максим Платонов

С начала года в России на учет встали более 95 тыс. новых гибридных и электрических моделей машин. В целом электрокары и «гибриды» заняли 10% авторынка, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Больше всего «электричек» регистрируют в Москве и Московской области (37,2%, или 35,5 тыс. штук). На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть (9%, или 8,7 тыс.). Кроме того, популярностью «зеленых» моделей пользуются Краснодарский край (5,6% от общего числа проданных машин), Татарстан (3,1%, около 3 тыс., — прим. ред.), Свердловская (2,4%) и Ростовская (2,3%) области.



По словам Целикова, причиной увеличения спроса стали проблемы с топливом на заправочных станциях, что привело к резкому увеличению интереса к моделям PHEV. Однако дилеры не смогли быстро ответить на этот спрос, и в статистике наблюдался небольшой провал.

Глава «Автостата» подчеркнул, что сейчас поставки автомобилей нормализовались и ожидается еженедельный рост доли машин, которые работают на электричестве.



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Никита Егоров