В Казани на вторичном авторынке лидерство сохраняют отечественные автомобили

На вторичном рынке в Казани наибольшим спросом пользуются отечественные автомобили — ими интересуются 30% покупателей, согласно данным сервиса «Авито Авто».

Вторая по популярности позиция рейтинга принадлежит корейским маркам — на них приходится 18% спроса. По 16% рынка заняли машины немецких и японских марок. Замыкают пятерку американские авто, их доля на вторичном рынке составляет 9%.



Лидирующие позиции отечественного автопрома можно объяснить невысокой стоимостью. Так, средняя цена отечественной машины с пробегом в России в период с апреля по май этого года составила 180 тысяч рублей, что на 17,6% больше, чем в прошлом году.

Фото: realnoevremya.ru

В мае «Реальное время» публиковало обзор о перспективах автомобильного рынка в России

Маргарита Головатенко