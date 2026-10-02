Субсидирование льготных автокредитов и лизинга резко снизили в России

В 2027 году на эти цели предлагается направить 17,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Проект федерального бюджета на 2027—2029 годы, внесенный в Госдуму, предусматривает резкое сокращение финансирования программ господдержки спроса на автомобили. Согласно материалам документа, с которыми ознакомился «Интерфакс», ежегодный объем субсидий на льготные автокредиты в 2027 и 2028 годах снижен почти втрое — до 7 млрд рублей в год против 20 млрд рублей, заложенных в действующем бюджете. При этом на 2029 год сумму, напротив, планируют увеличить до 24,7 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

Финансирование льготного автолизинга также существенно урезано. В 2027 году на эти цели предлагается направить 17,1 млрд рублей, в 2028 году — 14,3 млрд рублей, а в 2029 году — всего 4 млрд рублей. Для сравнения: ко второму чтению текущего бюджета лимиты на лизинг по предложению Минпромторга были увеличены до 37,1 млрд рублей на 2027 год и 37,2 млрд рублей на 2028 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Незначительной корректировке подверглись и субсидии производителям газомоторной техники (ГМТ): их ежегодное финансирование в 2027–2028 годах составит 3,7 млрд рублей вместо прежних 4 млрд. В 2029 году на ГМТ планируют выделить 5,7 млрд рублей. Без изменений остались лимиты на государственные закупки транспорта у российских производителей — по 11,9 млрд рублей ежегодно.

На фоне публикации проекта Минпромторг сообщил об исчерпании лимитов на льготные автокредиты и лизинг к концу III квартала 2026 года. С начала года эти меры стимулировали продажу 123 тыс. автомобилей в кредит и 54,8 тыс. единиц техники в лизинг. В ведомстве назвали приостановку программ «штатной ситуацией при освоении бюджета» и подчеркнули, что их полная отмена не планируется. Минпромторг уже прорабатывает варианты увеличения лимитов в рамках бюджетного цикла.

Ранее сообщалось, что продажи АвтоВАЗа в сентябре оказались рекордными с начала 2026 года.

Никита Егоров