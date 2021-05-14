Тренды авторынка: «Дилеров предупредили — автомобилей в достаточном количестве не будет»
Эксперты предвещают новый дефицит машин и, как следствие, рост цен
Прирост объемов продаж автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2021 года измеряется десятками процентов, а по отдельным маркам и сотнями. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Дилеры по прежнему испытывают дефицит машин, а высокие показатели — результат восстановления поставок на фоне обвала прошлого пандемийного года. Об этом и перспективах автомобильного рынка — в обзоре «Реального времени».
Продажи взлетели, но «не долетели» до уровня 2019 года
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле 2021 года выросли на 290% (по сравнению с апрелем прошлого годом), до 151 964 машин. За месяц (апрель 2021 г.) рост составил 2,2%. По итогам четырех месяцев 2021 года российский авторынок реализовал 515 934 автомобиля (+24%), сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Высокие проценты этого года объясняются низкой базой прошлого года — в период локдауна.
— Проблема со спросом была и есть. За январь—апрель этого года снижение продаж на 5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. А сам апрель превысил всего на один процент. Производители ожидают, что в этом году рынок прибавит на 2%. Но для начала он должен восстановиться. Его размеры пока остаются на уровне прошлых лет.
Того же мнения и Руслан Абдулнасыров — генеральный директор компании «Автосеть.рф», руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана»:
— В этом году с поставками автомобилей по-прежнему все напряженно, автомобилей ограниченное количество. Нет полупроводников, поэтому машины не выпускают в необходимом количестве.
По словам Абдулнасырова, в период, когда ограничены поставки, всегда возникает повышенный спрос: «Определить истинную емкость рынка в этом году невозможно. Когда машин будет в избытке, тогда и будет понятно, насколько способен дать рынок».
|Бренд
|Январь - апрель
|Апрель
|2021
|2020
|2021-2020 гг, %
|2019
|2021-2019 гг, %
|2021
|2020
|2021-2020 гг,%
|2019
|2021-2019 гг,%
|1
|Лада
|121.839
|88.996
|37%
|114.679
|6%
|37.931
|9.396
|304%
|32.316
|17%
|2
|Kia
|70.725
|56.204
|26%
|72.801
|-3%
|19.101
|4.334
|341%
|19.819
|-4%
|3
|Hyundai
|55.607
|44.044
|26%
|56.892
|-2%
|15.483
|2.443
|534%
|15.473
|0%
|4
|Renault
|44.321
|35.191
|26%
|41.892
|6%
|13.957
|3.135
|345%
|12.543
|11%
|5
|Skoda
|33.167
|24.042
|38%
|25.792
|29%
|10.365
|3.041
|241%
|7.359
|41%
|6
|Toyota
|31.765
|29.796
|7%
|30.074
|6%
|8.514
|2.565
|232%
|8.466
|1%
|7
|Volkswagen
|31.426
|26.887
|17%
|31.626
|-1%
|9.449
|3.093
|205%
|9.551
|-1%
|8
|Nissan
|17.408
|19.264
|-10%
|21.813
|-20%
|3.681
|1.039
|254%
|2.528
|46%
|9
|ГАЗ комм.
|14.784
|13.369
|11%
|16.855
|-12%
|4.911
|2.272
|116%
|5.424
|-9%
|10
|Mazda
|10.546
|8.324
|27%
|8.830
|19%
|2.494
|739
|237%
|2.257
|11%
|11
|Haval
|9.559
|4.472
|114%
|2.055
|365%
|3001
|425
|606%
|603
|398%
|12
|Chery
|9.290
|1.925
|383%
|1.796
|417%
|2.980
|236
|1163%
|567
|426%
|13
|УАЗ
|8.161
|8.155
|0%
|11.179
|-27%
|2.546
|862
|195%
|3.445
|-26%
|14
|Mitsubishi
|7.206
|9.434
|-24%
|13.756
|-48%
|2.074
|168
|1135%
|3103
|-33%
|15
|Lexus
|7.182
|5.240
|37%
|5.842
|23%
|2.036
|677
|201%
|1.904
|7%
|16
|Audi
|5.841
|4.591
|27%
|4.771
|22%
|1.729
|650
|166%
|1.408
|23%
|17
|Geely
|5.301
|297 7
|78%
|2.352
|125%
|1.811
|511
|254%
|786
|130%
|18
|Ford
|4.996
|2.675
|87%
|11.481
|-56%
|1.607
|533
|202%
|3752
|-57%
|19
|Suzuki
|2.897
|2.230
|30%
|1.746
|66%
|893
|301
|197%
|632
|41%
|20
|Volvo
|2.691
|1.794
|50%
|2.259
|19%
|892
|92
|870%
|643
|39%
|21
|Peugeot
|2.468
|1.129
|119%
|1.296
|90%
|843
|79
|967%
|383
|120%
|22
|Porsche
|2.359
|1.615
|46%
|1.550
|52%
|729
|204
|257%
|557
|31%
|23
|Subaru
|2.223
|1.817
|22%
|2.137
|4%
|622
|96
|548%
|505
|23%
|24
|Land Rover
|2.211
|2.188
|1%
|2.645
|-16%
|603
|189
|219%
|513
|18%
|25
|Volkswagen комм.
|2.116
|1.710
|24%
|2.246
|-6%
|590
|219
|169%
|690
|-14%
Стабильность LADA, спринт Skoda и Mazda
Лидером среди марок на российском авторынке традиционно является LADA, чьи продажи в январе—апреле увеличились на 37% (к аналогичному периоду прошлого года — АППГ) и составили 121 839 автомобилей. Для сравнения в 2019 году за этот же период было продано 114 679 машин. То есть за два года LADA показала примерно +6% прироста.
Второе место по объему продаж сохраняет KIA — корейцы реализовали в России 70 725 машин (+26%). KIA, к слову, является лидером на рынке иномарок. По сравнению с 2019 годом объемы продаж в полной мере еще не восстановились. В 2019 году было продано за четыре месяца 72 801 машин (то есть -3% за два года).
Третью позицию занимает Hyundai с показателем 55 607 проданных авто, что на 26% больше аналогичного показателя годом ранее. В 2019 году в первые четыре месяца продали на два процента больше — 56 892 ед.
Претенденты, занимающие четвертое и пятое место в рейтинге, показали неплохой рост в объемах продаж. Так, Renault выбрал 44 321 покупатель (+26% к АППГ). Замыкает пятерку лидеров Skoda, продажи которой составили 33 167 машин (+38% к АППГ). И даже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы продаж этих марок увеличились на 6% и аж на 29% соответственно.
В десятку самых продаваемых марок по итогам января-апреля 2021 г. также вошли Toyota (31 765 шт., +7%), Volkswagen (31 426 шт., +17%), Nissan (17 408 шт., -10%), ГАЗ комм. (14 784 шт., +11%), Mazda (10 546 шт., +27%).
Из последней пятерки марок не оправились от спада продаж прошлого года Nissan, который даже на фоне кризисного 2020-ого с низкой базой показал еще 10-типроцентное снижение и коммерческий ГАЗ. Последний хоть и прирос на 11%, но в сравнении с 2019 годом на прежние объемы еще не вышел (-12% к 4 мес. 2019 г.).
В этом году лучший результат по продажам, по наблюдениям Евгения Еськова, показали локализованные марки. Поэтому, если кто-то и будет уходить из России, то это бренды, у которых нет производства (на территории России). На разнице курса и росте цен им будет очень сложно конкурировать, — считает эксперт.
|Модель
|Январь-апрель
|Апрель
|2021
|2020
|Прирост
|2019
|2021-2019 гг., %
|2021
|2020
|Прирост
|2019
|2021-2019 гг., %
|1
|Лада Гранта
|44.246
|32.718
|35%
|41.278
|7%
|14.050
|3.058
|359%
|12.652
|11%
|2
|Лада Веста
|35.049
|29.698
|18%
|38.019
|-8%
|11.178
|2.913
|284%
|10.131
|10%
|3
|Kia Rio
|31.634
|24.636
|28%
|30.784
|3%
|6.996
|1.737
|303%
|8.509
|-18%
|4
|Hyundai Creta
|25.768
|19.894
|30%
|22.893
|13%
|6.445
|1.079
|497%
|6.123
|5%
|5
|Hyundai Solaris
|20.103
|12.709
|58%
|19.391
|4%
|5.163
|603
|756%
|5.192
|-1%
|6
|Лада 4x4
|18.540
|12.460
|49%
|10.381
|79%
|5.346
|1.752
|205%
|2.658
|101%
|7
|Volkswagen Polo
|17.345
|14.192
|22%
|17.466
|-1%
|5.164
|1.372
|276%
|5.665
|-9%
|8
|Toyota RAV 4
|14.189
|12.196
|16%
|8.138
|74%
|2.941
|601
|389%
|2.235
|32%
|9
|Skoda Rapid
|13.918
|-
|11.224
|24%
|4.378
|-
|3.261
|34%
|10
|Volkswagen Tiguan
|12.252
|10.097
|21%
|10.145
|21%
|3.709
|1.332
|178%
|2.847
|30%
|11
|Лада Ларгус пасс.
|12.207
|10.170
|20%
|13.077
|-7%
|3.474
|1.286
|170%
|3.646
|-5%
|12
|Renault Logan
|11.373
|8.566
|33%
|11.096
|2%
|3.617
|760
|376%
|3.204
|13%
|13
|Renault Duster
|11.056
|8.059
|37%
|11.888
|-7%
|3.696
|975
|279%
|3.620
|2%
|14
|Kia Sportage
|10.367
|8.023
|29%
|10.361
|0%
|2.952
|762
|287%
|2.704
|9%
|15
|Renault Sandero
|9.240
|7.205
|28%
|9.844
|-6%
|2.683
|578
|364%
|3.263
|-18%
|16
|Kia K5
|8.843
|-
|-
|-
|2.977
|-
|-
|-
|17
|Лада ИксРэй
|8.548
|5.785
|48%
|8.735
|-2%
|2.773
|615
|351%
|2.284
|21%
|18
|Toyota Camry
|8.259
|8.179
|1%
|10.865
|-24%
|3.231
|649
|398%
|2.614
|24%
|19
|Skoda Kodiaq
|7.610
|6.553
|16%
|6.688
|14%
|2.394
|810
|196%
|1.964
|22%
|20
|Mazda CX-5
|7.158
|6.171
|16%
|5.840
|23%
|1.536
|581
|164%
|1.452
|6%
|21
|Skoda Karoq
|6.716
|2.657
|153%
|н/д
|н/д
|2.327
|754
|209%
|н/д
|н/д
|22
|Nissan Qashqai
|6.627
|7.906
|-16%
|7.529
|-12%
|-
|-
|902
|-
|23
|Renault Kaptur
|6.605
|5.918
|12%
|8.544
|-23%
|1.995
|428
|366%
|3.388
|-41%
|24
|Nissan X-Trail
|5.977
|6.839
|-13%
|7.413
|-19%
|-
|-
|736
|-
|25
|Renault Arkana
|5.787
|4.961
|17%
|н/д
|н/д
|1.882
|360
|423%
|н/д
|н/д
Что по маркам?
Если смотреть на продажи машин чуть пристальнее, то самой продаваемой моделью в России по итогам января—апреля окажется доступная LADA Granta, реализация которой увеличилась на 35% и составила 44 246 авто.
Второе место принадлежит тоже отечественному LADA Vesta с показателем 35 049 машин, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
Третью строчку занимает доступный седан KIA Rio — 31 634 проданных автомобиля (28%). Следом идет бюджетный кроссовер Hyundai Creta, в объеме 25 768 единиц (30%). Далее седан Hyundai Solaris, чьи продажи тоже существенно (на 58%) увеличились — до 20 103 машин.
Любопытно, что шестую строчку рейтинга моделей занимает LADA Niva с приростом на половину (49%) до 18 540 автомобилей. Volkswagen Polo продали в количестве 17 345 штук, что на 22% больше показателя предыдущего года. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 14 189 покупателей, что на 16% больше, чем годом ранее. Skoda Rapid второго поколения нашла 13 918 новых хозяев. Замыкает топ-10 самых популярных моделей в России кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 12 252 проданных авто (21%).
Цены идут в рост
— Цены как росли, так и продолжают расти. В прошлом году средневзвешенная цена нового автомобиля в массовом сегменте прибавила на четыре процента. Роста цен еще будет, а реальные доходы населения как не росли, так и не растут. Платежеспособный спрос все последние годы сокращается, он и будет сокращаться, — считает Еськов.
По его мнению, очень важным фактором является господдержка, которой весь первый квартал года не было.
Рост цен отметил и Руслан Абдулнасыров:
Среди причин он назвал, в первую очередь, себестоимость, затем — курсовую разницу.
Евгений Еськов считает, что производители никогда не поднимают цены сразу, делают это постепенно, и насколько возможно стараются сдерживать цены. Но из-за разницы валютных курсов цены все же будут расти. Даже в тех автомобилях, которые собирают в России, достаточно много компонентов, которые покупают за валюту, соответственно это надо как-то компенсировать: «Рост цен все равно будет», — резюмировал Евгений Еськов.
Свыше 1,6 миллиона проданных авто
По прогнозу АЕБ, в 2021 году в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что равнозначно росту рынка на 2,1%.
Еськов ожидает, что результат в этом году будет на уровне прошлого года, может быть чуть больше. Лидеры рынка, корейцы например, KIA и Hyundai, а также LADA будут бороться за долю на рынке, стараться ее увеличить.
Если говорить о тенденции растущего спроса на более дешевые и экономичные машины, то она, по мнению эксперта, наблюдается давно:
— «С»-класс уже весь размыт, он уходит, фактические его нет. Основу всего рынка составляют малый класс и компактные кроссоверы. Покупатели в большинстве случаев выбирают наиболее доступные варианты. Есть категория людей, которые могут выбрать автомобиль, какой хотят, но их все меньше и меньше. Платежеспособный спрос сокращается, соответственно меньше возможностей у жителей нашей страны купить новый автомобиль. Кто-то уходит на вторичный рынок, он активно развивается. Сейчас официальные дилеры его активно осваивают. Такая тенденция есть, и она уже не первый год.
А вот Руслан Абдулнасыров менее оптимистичен: «Производители предупредили дилеров, что в этом году автомобилей в достаточном количестве не будет. Объемы продаж в этом году будут ниже 2019 года».
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