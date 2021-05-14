Тренды авторынка: «Дилеров предупредили — автомобилей в достаточном количестве не будет»

Эксперты предвещают новый дефицит машин и, как следствие, рост цен

Прирост объемов продаж автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2021 года измеряется десятками процентов, а по отдельным маркам и сотнями. Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Дилеры по прежнему испытывают дефицит машин, а высокие показатели — результат восстановления поставок на фоне обвала прошлого пандемийного года. Об этом и перспективах автомобильного рынка — в обзоре «Реального времени».

Продажи взлетели, но «не долетели» до уровня 2019 года

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в апреле 2021 года выросли на 290% (по сравнению с апрелем прошлого годом), до 151 964 машин. За месяц (апрель 2021 г.) рост составил 2,2%. По итогам четырех месяцев 2021 года российский авторынок реализовал 515 934 автомобиля (+24%), сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Высокие проценты этого года объясняются низкой базой прошлого года — в период локдауна.

Объективно же, как отметил Евгений Еськов, главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю», дефицит машин местами сохраняется. Все зависит сильно от бренда, локализации производств — везде по-разному.

— Проблема со спросом была и есть. За январь—апрель этого года снижение продаж на 5%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. А сам апрель превысил всего на один процент. Производители ожидают, что в этом году рынок прибавит на 2%. Но для начала он должен восстановиться. Его размеры пока остаются на уровне прошлых лет.



Того же мнения и Руслан Абдулнасыров — генеральный директор компании «Автосеть.рф», руководитель ассоциации «Автодилеры Татарстана»:

— В этом году с поставками автомобилей по-прежнему все напряженно, автомобилей ограниченное количество. Нет полупроводников, поэтому машины не выпускают в необходимом количестве.

По словам Абдулнасырова, в период, когда ограничены поставки, всегда возникает повышенный спрос: «Определить истинную емкость рынка в этом году невозможно. Когда машин будет в избытке, тогда и будет понятно, насколько способен дать рынок».

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России

Бренд Январь - апрель Апрель 2021 2020 2021-2020 гг, % 2019 2021-2019 гг, % 2021 2020 2021-2020 гг,% 2019 2021-2019 гг,% 1 Лада 121.839 88.996 37% 114.679 6% 37.931 9.396 304% 32.316 17% 2 Kia 70.725 56.204 26% 72.801 -3% 19.101 4.334 341% 19.819 -4% 3 Hyundai 55.607 44.044 26% 56.892 -2% 15.483 2.443 534% 15.473 0% 4 Renault 44.321 35.191 26% 41.892 6% 13.957 3.135 345% 12.543 11% 5 Skoda 33.167 24.042 38% 25.792 29% 10.365 3.041 241% 7.359 41% 6 Toyota 31.765 29.796 7% 30.074 6% 8.514 2.565 232% 8.466 1% 7 Volkswagen 31.426 26.887 17% 31.626 -1% 9.449 3.093 205% 9.551 -1% 8 Nissan 17.408 19.264 -10% 21.813 -20% 3.681 1.039 254% 2.528 46% 9 ГАЗ комм. 14.784 13.369 11% 16.855 -12% 4.911 2.272 116% 5.424 -9% 10 Mazda 10.546 8.324 27% 8.830 19% 2.494 739 237% 2.257 11% 11 Haval 9.559 4.472 114% 2.055 365% 3001 425 606% 603 398% 12 Chery 9.290 1.925 383% 1.796 417% 2.980 236 1163% 567 426% 13 УАЗ 8.161 8.155 0% 11.179 -27% 2.546 862 195% 3.445 -26% 14 Mitsubishi 7.206 9.434 -24% 13.756 -48% 2.074 168 1135% 3103 -33% 15 Lexus 7.182 5.240 37% 5.842 23% 2.036 677 201% 1.904 7% 16 Audi 5.841 4.591 27% 4.771 22% 1.729 650 166% 1.408 23% 17 Geely 5.301 297 7 78% 2.352 125% 1.811 511 254% 786 130% 18 Ford 4.996 2.675 87% 11.481 -56% 1.607 533 202% 3752 -57% 19 Suzuki 2.897 2.230 30% 1.746 66% 893 301 197% 632 41% 20 Volvo 2.691 1.794 50% 2.259 19% 892 92 870% 643 39% 21 Peugeot 2.468 1.129 119% 1.296 90% 843 79 967% 383 120% 22 Porsche 2.359 1.615 46% 1.550 52% 729 204 257% 557 31% 23 Subaru 2.223 1.817 22% 2.137 4% 622 96 548% 505 23% 24 Land Rover 2.211 2.188 1% 2.645 -16% 603 189 219% 513 18% 25 Volkswagen комм. 2.116 1.710 24% 2.246 -6% 590 219 169% 690 -14%

Стабильность LADA, спринт Skoda и Mazda

Лидером среди марок на российском авторынке традиционно является LADA, чьи продажи в январе—апреле увеличились на 37% (к аналогичному периоду прошлого года — АППГ) и составили 121 839 автомобилей. Для сравнения в 2019 году за этот же период было продано 114 679 машин. То есть за два года LADA показала примерно +6% прироста.

Второе место по объему продаж сохраняет KIA — корейцы реализовали в России 70 725 машин (+26%). KIA, к слову, является лидером на рынке иномарок. По сравнению с 2019 годом объемы продаж в полной мере еще не восстановились. В 2019 году было продано за четыре месяца 72 801 машин (то есть -3% за два года).

Третью позицию занимает Hyundai с показателем 55 607 проданных авто, что на 26% больше аналогичного показателя годом ранее. В 2019 году в первые четыре месяца продали на два процента больше — 56 892 ед.

Претенденты, занимающие четвертое и пятое место в рейтинге, показали неплохой рост в объемах продаж. Так, Renault выбрал 44 321 покупатель (+26% к АППГ). Замыкает пятерку лидеров Skoda, продажи которой составили 33 167 машин (+38% к АППГ). И даже в сравнении с аналогичным периодом 2019 года объемы продаж этих марок увеличились на 6% и аж на 29% соответственно.

В десятку самых продаваемых марок по итогам января-апреля 2021 г. также вошли Toyota (31 765 шт., +7%), Volkswagen (31 426 шт., +17%), Nissan (17 408 шт., -10%), ГАЗ комм. (14 784 шт., +11%), Mazda (10 546 шт., +27%).

Из последней пятерки марок не оправились от спада продаж прошлого года Nissan, который даже на фоне кризисного 2020-ого с низкой базой показал еще 10-типроцентное снижение и коммерческий ГАЗ. Последний хоть и прирос на 11%, но в сравнении с 2019 годом на прежние объемы еще не вышел (-12% к 4 мес. 2019 г.).

В этом году лучший результат по продажам, по наблюдениям Евгения Еськова, показали локализованные марки. Поэтому, если кто-то и будет уходить из России, то это бренды, у которых нет производства (на территории России). На разнице курса и росте цен им будет очень сложно конкурировать, — считает эксперт.

25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России

Модель Январь-апрель Апрель 2021 2020 Прирост 2019 2021-2019 гг., % 2021 2020 Прирост 2019 2021-2019 гг., % 1 Лада Гранта 44.246 32.718 35% 41.278 7% 14.050 3.058 359% 12.652 11% 2 Лада Веста 35.049 29.698 18% 38.019 -8% 11.178 2.913 284% 10.131 10% 3 Kia Rio 31.634 24.636 28% 30.784 3% 6.996 1.737 303% 8.509 -18% 4 Hyundai Creta 25.768 19.894 30% 22.893 13% 6.445 1.079 497% 6.123 5% 5 Hyundai Solaris 20.103 12.709 58% 19.391 4% 5.163 603 756% 5.192 -1% 6 Лада 4x4 18.540 12.460 49% 10.381 79% 5.346 1.752 205% 2.658 101% 7 Volkswagen Polo 17.345 14.192 22% 17.466 -1% 5.164 1.372 276% 5.665 -9% 8 Toyota RAV 4 14.189 12.196 16% 8.138 74% 2.941 601 389% 2.235 32% 9 Skoda Rapid 13.918 - 11.224 24% 4.378 - 3.261 34% 10 Volkswagen Tiguan 12.252 10.097 21% 10.145 21% 3.709 1.332 178% 2.847 30% 11 Лада Ларгус пасс. 12.207 10.170 20% 13.077 -7% 3.474 1.286 170% 3.646 -5% 12 Renault Logan 11.373 8.566 33% 11.096 2% 3.617 760 376% 3.204 13% 13 Renault Duster 11.056 8.059 37% 11.888 -7% 3.696 975 279% 3.620 2% 14 Kia Sportage 10.367 8.023 29% 10.361 0% 2.952 762 287% 2.704 9% 15 Renault Sandero 9.240 7.205 28% 9.844 -6% 2.683 578 364% 3.263 -18% 16 Kia K5 8.843 - - - 2.977 - - - 17 Лада ИксРэй 8.548 5.785 48% 8.735 -2% 2.773 615 351% 2.284 21% 18 Toyota Camry 8.259 8.179 1% 10.865 -24% 3.231 649 398% 2.614 24% 19 Skoda Kodiaq 7.610 6.553 16% 6.688 14% 2.394 810 196% 1.964 22% 20 Mazda CX-5 7.158 6.171 16% 5.840 23% 1.536 581 164% 1.452 6% 21 Skoda Karoq 6.716 2.657 153% н/д н/д 2.327 754 209% н/д н/д 22 Nissan Qashqai 6.627 7.906 -16% 7.529 -12% - - 902 - 23 Renault Kaptur 6.605 5.918 12% 8.544 -23% 1.995 428 366% 3.388 -41% 24 Nissan X-Trail 5.977 6.839 -13% 7.413 -19% - - 736 - 25 Renault Arkana 5.787 4.961 17% н/д н/д 1.882 360 423% н/д н/д

Что по маркам?

Если смотреть на продажи машин чуть пристальнее, то самой продаваемой моделью в России по итогам января—апреля окажется доступная LADA Granta, реализация которой увеличилась на 35% и составила 44 246 авто.

Второе место принадлежит тоже отечественному LADA Vesta с показателем 35 049 машин, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

Третью строчку занимает доступный седан KIA Rio — 31 634 проданных автомобиля (28%). Следом идет бюджетный кроссовер Hyundai Creta, в объеме 25 768 единиц (30%). Далее седан Hyundai Solaris, чьи продажи тоже существенно (на 58%) увеличились — до 20 103 машин.

Любопытно, что шестую строчку рейтинга моделей занимает LADA Niva с приростом на половину (49%) до 18 540 автомобилей. Volkswagen Polo продали в количестве 17 345 штук, что на 22% больше показателя предыдущего года. Кроссовер Toyota RAV4 выбрали 14 189 покупателей, что на 16% больше, чем годом ранее. Skoda Rapid второго поколения нашла 13 918 новых хозяев. Замыкает топ-10 самых популярных моделей в России кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 12 252 проданных авто (21%).

Цены идут в рост



— Цены как росли, так и продолжают расти. В прошлом году средневзвешенная цена нового автомобиля в массовом сегменте прибавила на четыре процента. Роста цен еще будет, а реальные доходы населения как не росли, так и не растут. Платежеспособный спрос все последние годы сокращается, он и будет сокращаться, — считает Еськов.

По его мнению, очень важным фактором является господдержка, которой весь первый квартал года не было.

Рост цен отметил и Руслан Абдулнасыров:

— Цены увеличились и увеличиваются постоянно от одного до трех раз в квартал. У всех производителей по-разному. ВАЗ увеличивал цены в этом году уже три раза. Каждое удорожание — это 2 и 3%.

Среди причин он назвал, в первую очередь, себестоимость, затем — курсовую разницу.



Евгений Еськов считает, что производители никогда не поднимают цены сразу, делают это постепенно, и насколько возможно стараются сдерживать цены. Но из-за разницы валютных курсов цены все же будут расти. Даже в тех автомобилях, которые собирают в России, достаточно много компонентов, которые покупают за валюту, соответственно это надо как-то компенсировать: «Рост цен все равно будет», — резюмировал Евгений Еськов.

Свыше 1,6 миллиона проданных авто

По прогнозу АЕБ, в 2021 году в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что равнозначно росту рынка на 2,1%.

Еськов ожидает, что результат в этом году будет на уровне прошлого года, может быть чуть больше. Лидеры рынка, корейцы например, KIA и Hyundai, а также LADA будут бороться за долю на рынке, стараться ее увеличить.

Если говорить о тенденции растущего спроса на более дешевые и экономичные машины, то она, по мнению эксперта, наблюдается давно:

— «С»-класс уже весь размыт, он уходит, фактические его нет. Основу всего рынка составляют малый класс и компактные кроссоверы. Покупатели в большинстве случаев выбирают наиболее доступные варианты. Есть категория людей, которые могут выбрать автомобиль, какой хотят, но их все меньше и меньше. Платежеспособный спрос сокращается, соответственно меньше возможностей у жителей нашей страны купить новый автомобиль. Кто-то уходит на вторичный рынок, он активно развивается. Сейчас официальные дилеры его активно осваивают. Такая тенденция есть, и она уже не первый год.

А вот Руслан Абдулнасыров менее оптимистичен: «Производители предупредили дилеров, что в этом году автомобилей в достаточном количестве не будет. Объемы продаж в этом году будут ниже 2019 года».