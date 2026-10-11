Porsche переведет Boxster и Cayman на электротягу уже в 2028 году

Флагманский 911 при этом остается исключением

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Porsche определилась с дальнейшей судьбой семейства 718, в которое входят модели Boxster и Cayman. После завершения выпуска бензиновых версий компания решила полностью перевести их на электрическую тягу. Соответствующая информация появилась в презентации Porsche о стратегии развития до 2035 года.

Первый полный год производства электрического 718 намечен на 2028-й. При этом инженеры отказались от стандартной для многих электромобилей схемы с батареей в полу: аккумулятор разместят за сиденьями. Такое решение позволяет сохранить более низкую посадку и близкое к среднемоторным бензиновым версиям распределение массы — у электрического 718 на заднюю ось будет приходиться 55,2% массы против 59,8% у бензиновой модели.

Характеристики будущего спорткара компания пока не раскрывает, однако прототип уже проходит испытания на треке Weissach. Porsche также подтвердила, что 718 станет исключительно электрическим семейством, несмотря на прежние обсуждения возможного возвращения бензиновых моторов.

Флагманский 911 при этом остается исключением: по заявлению главы Porsche Михаэля Лайтерса, прозвучавшему во время презентации, эта модель никогда не станет электрической.

Дмитрий Зайцев