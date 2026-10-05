Китай ужесточает правила вывоза автомобилей

С 2027 года производителям придется подтверждать наличие сети зарубежных сервисных центров, включая ремонт и поставку запчастей

Фото: Динар Фатыхов

С 2026 года вывезти автомобиль из Китая без разрешения производителя можно, только если машина простояла на учете в КНР более 180 дней. После этого она даже с нулевым пробегом считается подержанной. Для вывоза нового авто требуется согласие завода, передает «Ъ».

С 2027 года производителям придется подтверждать наличие сети зарубежных сервисных центров, включая ремонт и поставку запчастей. По данным СМИ, власти могут потребовать документы, информацию о персонале и фотографии оборудования.

— Многие машины запрещены к экспорту. Самый яркий пример — Xiaomi и кроссоверы SkyNomad. Из массовых брендов BYD, Mercedes и BMW тоже запрещены, но там есть лазейки, — отмечает основатель E.N. Cars Евгений Забелин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Импортеры переоборудуют машины для ускорения вывоза, а в России возвращают им заводской вид. С 2027 года для таких авто также потребуется подтверждение от производителя. Гендиректор Frank Auto Ирина Франк считает, что автовладельцы вряд ли заметят изменения.

Участники рынка говорят о возможном росте цен. По словам Франк, машины стоимостью 8—12 млн рублей подорожают на 4—5%, бюджетные — на 7—8%. Цены могут вырасти и до 2027 года при ажиотаже, как в 2025-м перед изменением утильсбора.

За восемь месяцев 2026 года из Китая в Россию ввезли 75 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России выросли на 5,3% за девять месяцев и составили 1,068 млн.

Алсу Сабирзанова