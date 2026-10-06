Китайские автопроизводители ждут роста рынка РФ в 2027 году до 5%

Среди ключевых факторов назвали ставку ЦБ, ограничения по кредитам, курсы валют и стоимость логистики

Фото: Динар Фатыхов

Российский авторынок в 2027 году вырастет на 4—5% или останется на уровне 2026-го. Такой прогноз на форуме CarX 2026 озвучили представители «большой четверки» китайских брендов — GWM (Haval), Tenet, Geely и Changan, передает «Интерфакс».

По данным «Автостата», в январе — сентябре 2026 года эти четыре марки заняли треть рынка (33,2%) с продажами 327,6 тыс. автомобилей.

GWM базово прогнозирует рост рынка до 1,47 млн машин (+4,2%), оптимистичный сценарий — 1,54 млн (+9,5%), пессимистичный — 1,39 млн (-1,7%). Tenet ждет около 1,4 млн (+5%), Geely — 1,3—1,35 млн, Changan — 1,4—1,45 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди ключевых факторов участники назвали ставку ЦБ, ограничения по кредитам, курсы валют и стоимость логистики. Главным драйвером остается отложенный спрос, но его реализация зависит от макроэкономики. Представитель Geely призвал дистрибьюторов не перезаказывать машины, чтобы не создавать затоваренность.

Ранее сообщалось, что Китай ужесточает правила вывоза автомобилей. С 2027 года производителям придется подтверждать наличие сети зарубежных сервисных центров, включая ремонт и поставку запчастей.

Алсу Сабирзанова