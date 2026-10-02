С начала года продажи новых машин в России выросли на 5,3%

Продажи электрокаров в стране выросли почти в два раза за год

Фото: Динар Фатыхов

В период с января по сентябрь 2026 года в России было продано 1 067 840 новых автомобилей (возрастом до трех лет), что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж отечественных автомобилей составил более 681 тысячи штук, что на 22,3% превышает результаты за тот же период 2025 года, сообщает портал smartlab.

В сентябре 2026 года продажи новых транспортных средств составили 127 432 штуки, что на 6,6% меньше, чем в сентябре прошлого года (136 503 штуки). Однако продажи новых автомобилей, произведенных в России, в сентябре достигли 83 805 штук, что на 13,8% выше, чем в сентябре 2025 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Доля автомобилей российского производства в общем объеме продаж за первые девять месяцев 2026 года возросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 63,8%.

Также наблюдается рост в сегменте гибридных и электрических автомобилей. За девять месяцев 2026 года было реализовано 98 699 таких автомобилей, что на 92,6% больше, чем в 2025 году (51 258 штук).

Доля электромобилей и гибридов, произведенных в России, составила 28,3% (27 949 штук), тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 12,5%. В общем объеме новых автомобилей за девять месяцев текущего года электромобили и гибриды заняли 9,2% рынка, что значительно выше, чем в прошлом году, когда доля составила всего 5,1%.

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Никита Егоров