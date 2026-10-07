С 8 октября на трассе М-12 «Восток» изменятся тарифы на проезд до села Шали

Для пользователей, проезжающих 7-километровый участок Шали — Бавлы без заезда на основной ход трассы и пересечения пункта оплаты, проезд останется бесплатным

Фото: Динар Фатыхов

С 00:00 8 октября 2026 года на трассе М-12 «Восток» изменятся тарифы в связи с продлением платного участка на 7 км до села Шали. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Стоимость проезда от съезда на село Сокуры до Шали составит 99 рублей для легковых автомобилей I категории и 279 рублей для грузовиков IV категории.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для пользователей, проезжающих 7-километровый участок Шали — Бавлы без заезда на основной ход трассы и пересечения пункта оплаты, проезд останется бесплатным.

На обновленном участке будет обеспечена круглосуточная работа службы аварийных комиссаров. Содержание и ремонт дороги будут осуществляться за счет доходов от сбора платы без привлечения средств федерального бюджета.

Зульфат Шафигуллин