Hyundai и Kia изучают возможность возвращения на российский рынок

Компании консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка

Фото: Максим Платонов

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia заинтересованы в возвращении на российский рынок и, возможно, проводят его исследование. Об этом сообщил посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ в интервью «Известиям».

— Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию, — заявил Ли Сок Пэ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам дипломата, компании консультируются с дипмиссией по вопросам российского рынка. Ли Сок Пэ подчеркнул, что возвращение до окончания спецоперации на Украине может стать «очень сложной задачей». Главным условием для возобновления работы компаний в России он назвал урегулирование конфликта.

Отметим, что в августе сообщалось о росте продаж новых легковых автомобилей корейских брендов в России на треть за последний год. При этом эксперты считают, что Hyundai и Kia могут первыми вернуться на российский авторынок после нормализации политической обстановки в мире.

Зульфат Шафигуллин