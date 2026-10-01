Продажи АвтоВАЗа в сентябре оказались рекордными с начала 2026 года

Сильнее всего в прошлом месяце вырос спрос на Lada Niva Legend

Фото: Динар Фатыхов

АвтоВАЗ в сентябре 2026 года продал 32,3 тыс. автомобилей, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот результат стал наилучшим за весь год, сообщили в пресс-службе компании.

За девять месяцев 2026 года общий объем продаж составил 244,6 тыс. автомобилей, что на 0,4% выше уровня за тот же период 2025 года.

— В сентябре 2026 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada в России достигли 32 310 единиц, что является лучшим показателем за этот год. Продажи за сентябрь превысили августовские результаты на 10,6% и сентябрьские показатели 2025 года — на 9,4%, — отметили в компании.

По данным АвтоВАЗа, наибольший вклад в продажи в сентябре внесла модель Lada Granta, с которой было реализовано 11,8 тыс. автомобилей (на 5,4% больше, чем в августе). За ней следуют Lada Vesta с 5,5 тыс. машин и Lada Iskra с тиражом 3 711 единиц (+12,7% к августу).

Также отмечен значительный рост продаж Lada Niva Legend, увеличившихся на 79,3% в сравнении с августом до 4 148 автомобилей, и Lada Niva Travel, где продажи выросли на 25,8%, составив 3 832 единицы. В сентябре также было продано 2,4 тыс. пассажирских автомобилей и 585 фургонов Lada Largus.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков назвал долю электрокаров и гибридов в Татарстане и других крупных регионах России.

Никита Егоров