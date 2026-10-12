Volkswagen зафиксировал самое резкое падение продаж за четыре года
Основной удар пришелся на Китай
Немецкий автоконцерн Volkswagen отчитался о снижении мировых поставок на 14,3% в третьем квартале 2026 года. Это самое резкое падение с 2022 года. Об этом сообщает Reuters.
Основной удар пришелся на Китай. Там продажи упали на 38,5% за квартал и на 30% за девять месяцев. В Северной Америке снижение составило 6%, в Западной Европе — 3%, а в Восточной Европе продажи даже выросли.
Падение мировых продаж стало для Volkswagen самым сильным со второго квартала 2022 года.
Ранее сообщалось, что продажи Porsche упали на 16%. Крупнейшим рынком остается Северная Америка.
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