Солдатский лес под топором «Унистроя»

Девелопер «посадит» в роще Дербышек 70 тысяч «квадратов» жилья

Двоякие чувства вызвала у жителей Дербышек новость о застройке Солдатского леса — небольшой рощи слева при въезде в поселок. Здесь появится новый жилой комплекс от «Унистроя» — ЖК «Беседа» из двух 10-этажных домов, с детским садом и многоуровневым паркингом. С одной стороны, новостроек в микрорайоне остро не хватает, и возможности купить квартиру ждут многие. С другой — очень жаль терять часть леса, вырубка, по словам лесников, будет внушительной. Объемы спиленных деревьев пока не подсчитаны, но город намерен обязать девелопера компенсировать потери. Подробнее — в материале «Реального времени».



Лес жалко, но и дома нужны



В Дербышках новый повод для переживаний — частичная потеря Солдатского леса, где выкупила участок под застройку девелоперская компания «Унистрой». Речь идет о небольшой роще через дорогу от Березовой вдоль улицы Мира. Здесь на 7,5 гектарах построят жилой комплекс «Беседа».

«Классно же — квартиры рядом с лесом! Компания хорошо заработает на такой близости леса, часть которого уничтожит. У ответственных чиновников это уже не лес, а зона застройки и место для благоустройства», — посетовал известный казанский общественный деятель Айрат Файзрахманов у себя в Facebook.

Многие, кто успел полюбить прогулки в Солдатском лесу, переживают о предстоящей массовой вырубке. Впрочем, новость о грядущей стройке вызвала двоякие чувства.

— Все сроки прошли, что-то делать смысла нет. Землю уже размежевали, зашел «Унистрой», и по документам это уже не лес, просто называется Солдатским. Так что теперь по факту от леса останется только узкая полоса между улицей Мира и дачными поселками. Но знаете, мнения по этому поводу в Дербышках неоднозначные, потому что нового жилья в поселке нет. Последний раз два дома строили 9 лет назад у стадиона, и все, больше новостроек нет. А людям тоже хочется где-то жить — у нас из Дербышек люди уезжать не хотят, — сообщила «Реальному времени» активистка поселка Анна Власенкова.

В Дербышках новый повод для переживаний — частичная потеря Солдатского леса, где выкупила участок под застройку девелоперская компания «Унистрой». Речь идет о небольшой роще через дорогу от Березовой вдоль улицы Мира

Лесники: «По-человечески жалко, но привлечь не можем»

По данным строительной компании, ЖК «Беседа» — это два 10-этажных дома, детсад на 260 мест и многоуровневый паркинг. Каждая многоэтажка на 657 квартир, общая коммерческая площадь порядка 70 тыс. квадратных метров. На стройку первого дома девелопер уже получил разрешение и завлекает покупателей ситихаусами — квартирами с теплыми лоджиями-террасами на первом этаже, «которые можно будет использовать в качестве зимнего сада или зоны отдыха».

Большая территория Солдатского леса в ведении пригородного лесхоза, администрация которого базируется здесь же в Дербышках. Но участки «Унистроя (к/н 16:50:000000:22504; 16:50:000000:22502; 16:50:000000:22501; 16:50:000000:22500) занимают приграничную территорию:

— Та территория, которую застроит «Унистрой», не затрагивает лесной фонд — это земли бывшей войсковой части. Понятно, что с течением времени и в отсутствии эксплуатации этих объектов, благодаря соседству с лесом, произошел самосев. По-человечески жалко, и мы понимаем местных жителей, которые переживают за лес. Но, к сожалению, привлечь к ответственности за вырубку этих деревьев у нас нет полномочий. Хотя судьба леса действительно печальна — из того, что там произрастает, мало что останется после прокладки дорог и различных коммуникаций, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» Ильнур Кашафеев, руководитель-лесничий ГКУ «Пригородное лесничество».

Тем не менее перед вырубкой девелопер должен получить распоряжение о сносе зеленых насаждений. В соответствии с решением Казгордумы от 8.06.2006 №2-9 за все снесенные в ходе строительства деревья обязательна компенсационная высадка, в два раза превышающая количество спиленных деревьев. Иными словами, строители должны восстановить потери города в зеленых насаждениях.



— Строительство ЖК «Беседа» будет вестись на противоположной стороне от Березовой рощи, рядом с Солдатским лесом. На фото показан участок под застройку в условных границах. Большая его часть свободна от зеленых насаждений, — сообщил «Реальному времени» зам. генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов. — Количество деревьев, планируемых под снос, на данный момент не определено. Подсчет будет проводиться специалистами Комитета по благоустройству города Казани, и по всем деревьям, которые попадут под пятно застройки, будет произведена компенсационная посадка.

Серьезный урон Солдатскому лесу наносят не впервые. У многих казанцев на памяти нашумевшая история с «битумным озером», когда в 2013 году нерадивые предприниматели слили нефтешлам в зеленом массиве. Теперь 7,5 гектара леса займет жилая застройка.

По данным строительной компании, ЖК «Беседа» — это два 10-этажных дома, детсад на 260 мест и многоуровневый паркинг. Фото antandem.ru

Новые пробки на пути в Дербышки?

Что касается транспортной доступности нового жилого комплекса и возрастающей нагрузки на улицу Мира, в «Унистрое» сообщили следующее:

— В соответствии с проектом мы планируем построить две отдельные дороги от улицы Мира до ЖК «Беседа». Моделирование транспортных потоков подтвердило, что транспортная нагрузка в микрорайоне после реализации проекта останется в пределах допустимых норм, — заверил Юсупов.

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич все же считает, что нагрузка на основную дорожную артерию Дербышек, где и без того хватает пробок, возрастет.

— Два дома по 600 с лишним квартир — это, считайте, 1 200 семей на машинах. Конечно, транспортный кризис это не вызовет, но поток по ул. Мира заметно уплотнит. В Дербышках рабочих мест почти нет, и большинство поедет на работу в Казань. А дорога сильно загружена, ей нужен дублер, который, кстати, Генпланом предусмотрен, но когда его начнут строить... Что касается самой локации, получается, компания уже специализируется на землях Минобороны: сначала воинский городок с Арскими казармами, теперь воинская часть в Дербышках, — заметил Дембич.

