Горнышева Айгуль Алмасовна
Общая информация
Родилась 03 мая 1972 в Казани.
Образование
1997 г. — окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «музыкальное образование, учитель музыки».
Трудовая деятельность
1992-1994 гг. — преподаватель фортепиано детской музыкальной школы №1.
1994-2000 гг. — преподаватель теоретических дисциплин и общего фортепиано детской музыкальной школы №13.
1999-2012 гг. — директор и преподаватель детской музыкальной школы №7.
2012-2016 гг. — начальник управления культуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
С 2016 г. — директор ГБУ «Казанский ТЮЗ».
Награды и звания
Награждена почетной грамотой администрации Советского района (2002 г.), благодарностью методического кабинета МК РТ (2005 г.), почетной грамотой министерства культуры РТ за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения (2007 г.), благодарностью и почетной грамотой управления культуры ИКМО г. Казани за большой вклад в развитие культуры г. Казани (2008 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2010 г.), почетной грамотой исполнительного комитета г. Казани за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие сферы культуры г. Казани (2012 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111 ,ул. Островского, 10
- Телефон: (843) 292-48-82
- Email: mk.tyuz@tatar.ru
- Сайт: https://kazan-tuz.ru/
Дата последнего обновления: 08.10.2020