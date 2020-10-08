Горнышева Айгуль Алмасовна

Общая информация

Родилась 03 мая 1972 в Казани.

Образование

1997 г. — окончила Казанский государственный педагогический университет по специальности «музыкальное образование, учитель музыки».

Трудовая деятельность

1992-1994 гг. — преподаватель фортепиано детской музыкальной школы №1.

1994-2000 гг. — преподаватель теоретических дисциплин и общего фортепиано детской музыкальной школы №13.

1999-2012 гг. — директор и преподаватель детской музыкальной школы №7.

2012-2016 гг. — начальник управления культуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С 2016 г. — директор ГБУ «Казанский ТЮЗ».

Награды и звания

Награждена почетной грамотой администрации Советского района (2002 г.), благодарностью методического кабинета МК РТ (2005 г.), почетной грамотой министерства культуры РТ за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения (2007 г.), благодарностью и почетной грамотой управления культуры ИКМО г. Казани за большой вклад в развитие культуры г. Казани (2008 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2010 г.), почетной грамотой исполнительного комитета г. Казани за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие сферы культуры г. Казани (2012 г.).

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