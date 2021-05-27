Осужденная за трагедию в ТЦ «Адмирал» получила в колонии отпуск

Фото: "Реальное время"

Короткий отпуск получила бывший начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова, осужденная на 7 лет колонии по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал». Из спецколонии в Костромской области ее отпустили с согласия регионального УФСИН после оформления большого пакета документов.



«Администрация посчитала, что она заслуживает доверия», сообщили «Реальному времени» близкие ВИП-пристава. С их слов, время отпуска в Казани Алпарова потратит на проведение полного медицинского обследования младшим дочкам-двойняшкам. Сейчас им по шесть лет. Их старшей сестре скоро 17.

По решению органов опеки, дети проживают с бабушкой и дедушкой. Мать они смогли обнять впервые за два с лишним года — до этого видели ее лишь на экране телефона, благодаря услугам видеозвонков «Зонателеком».

Вместе с дорогой туда и обратно отпуск осужденной длился девять дней.

Напомним, суд признал Жанну Алпарову виновной в превышении должностных полномочий, посчитав, что именно по ее указанию подчиненная Минзиля Сафина незаконно закрыла исполнительное производство по решению Кировского райсуда Казани 2013 года об устранении нарушений пожарной безопасности в здании ТЦ «Адмирал». Алпарова и ее адвокаты в судах трех инстанций настаивали на невиновности и фальсификации доказательств, но добиться отмены, смягчения или отсрочки наказания по приговору для многодетной матери не смогли. Однако по другому уголовному делу она была полностью оправдана.

На днях Верховный суд РТ продлил арест трем осужденным за ту же трагедию с гибелью 19 человек, чей приговор ранее отменила кассационная инстанция.