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Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов

07:00, 10.04.2025

Преимущественно без осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный 6—11 м/с, ночью местами до 14 м/с. Утром температура составит порядка 0 градусов. Днем в Татарстане синоптики прогнозируют от +5 до +10 градусов, в Казани — от +7 до +9 градусов.

Галия Гарифуллина

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Общество Татарстан

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