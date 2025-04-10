Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов
Преимущественно без осадков
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, ночью местами до 14 м/с. Утром температура составит порядка 0 градусов. Днем в Татарстане синоптики прогнозируют от +5 до +10 градусов, в Казани — от +7 до +9 градусов.
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