Трамп: США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%

США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%, заявил американский лидер Дональд Трамп. Такое решение принято «в связи с неуважительным отношением Китая к мировым рынкам».

Также он заявил, что в отношении более 75 стран приостанавливает на 90 дней действие ответных пошлин. На этот период для всех стран будет действовать уровень в 10%. По его словам, более 75 стран позвонили представителям США для переговоров.

— Я санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженную на этот период взаимную пошлину в размере 10%, которая также вступает в силу немедленно, — сказал президент США.

При этом в списке тех, к кому применят эти меры, нет России и Белоруссии.