Управляющую компанию в Челнах оштрафовали из-за протекающей крыши

Фото: Михаил Захаров

Жилинспекция Татарстана оштрафовала управляющую компанию ООО УО «Челныстройремонт» на 50 тыс. рублей за некачественный ремонт кровли многоквартирного дома №20 по улице Камала в Набережных Челнах. Поводом для проверки стала жалоба жителя на бездействие УК в связи с протечками крыши, сообщили в пресс-службе.

В квартире были обнаружены следы протечек на потолке и стенах, на лестничной клетке также имелись признаки затопления с крыши. В момент проверки кровлю над квартирой заявителя расчищали от снега.

Выяснилось, что перед началом отопительного сезона кровля была частично отремонтирована, однако работы были выполнены некачественно. Кроме того, была выявлена ненадлежащая работа аварийно-диспетчерской службы, которая не обеспечивала должный контроль за работой инженерных систем и своевременную обработку заявок жильцов.

Реальное время / realnoevremya.ru

За нарушение лицензионных требований при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период директор ООО УО «Челныстройремонт» привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. Помимо штрафа, в адрес «Челныстройремонт» внесено представление о необходимости усиления контроля и недопущения нарушений законодательства в будущем.



Рената Валеева