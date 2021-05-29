Видеоопрос: «Как упорядочить движение электросамокатов в городе?»
После волны происшествий с самокатами власти Татарстана взялись за планы проработки того, по каким правилам и в каком порядке люди должны пользоваться электросамокатами. Соответствующее поручение правительству уже дал президент республики Рустам Минниханов. Власти считают, что нужно обезопасить всех участников дорожного движения, особенно детей. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало мнение казанцев о прокатных самокатах.
— Как вы относитесь к электросамокатам? По каким правилам и где должны ездить электросамокатчики? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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