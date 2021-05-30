577 счетных участков для праймериз «Единой России» открылось в Татарстане

В Татарстане открылись счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Госдуму РФ — всего 577. Об этом сообщается на сайте партии.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00. В республиканском праймериз зарегистрировано 96 кандидатов. Люди до 40 лет составляют почти половину списка. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Для голосования избиратели получат два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам.

«Избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы», — пояснил председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов.

Недавно депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Решение принято в связи с новой работой, о которой Поклонская пообещала рассказать «чуть позже».



Алексей Нечаев