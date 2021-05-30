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577 счетных участков для праймериз «Единой России» открылось в Татарстане

08:22, 30.05.2021 3
577 счетных участков для праймериз «Единой России» открылось в Татарстане
Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане открылись счетные участки для предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборах депутатов в Госдуму РФ — всего 577. Об этом сообщается на сайте партии.

Участки будут работать с 8.00 до 20.00. В республиканском праймериз зарегистрировано 96 кандидатов. Люди до 40 лет составляют почти половину списка. Среди кандидатов — волонтеры, общественники, госслужащие, студенты, врачи, преподаватели, предприниматели.

Для голосования избиратели получат два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам.

«Избиратель может проголосовать за любое количество кандидатов. В зависимости от количества полученных голосов будет выстроен окончательный список, который будет представлен от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы», — пояснил председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов.

Недавно депутат Государственной думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия». Решение принято в связи с новой работой, о которой Поклонская пообещала рассказать «чуть позже».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 май
    Всех бюджетников уже электронно голосовать заставляют! Особенно по фамилии Гаджиев вопросы возникают!
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  • Анонимно 30 май
    Напишите хоть их адреса-нигде нет этой информации, а телефоны не отвечают
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  • Анонимно 30 май
    Ждем итогового списка кандидатов от ЕР. Кто из 96 ти наберет максимум. Или уже всё известно? Нужна молодежь, а не пенсионеры.
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