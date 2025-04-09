МЧС ждет решения Роспотребнадзора по открытию летнего сезона в Анапе

Решение о возможности купания детей на пляжах Анапы летом пока не принято

Фото: Динар Фатыхов

МЧС прилагает все усилия для скорейшей ликвидации последствий разлива мазута в Анапе и ожидает решения Роспотребнадзора о возможности открытия летнего сезона на курорте. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов, пишет «Интерфакс».

— Со стороны министерства я бы воздержался от оценок, потому что это не входит в нашу компетенцию. Сейчас данный вопрос находится в плоскости, во-первых, правительства Краснодарского края и Роспотребнадзора. После того как правительство Краснодарского края представит пляжи для Роспотребнадзора, ведомство сделает оценку возможности их использования для оздоровительного отдыха детей, — отметил Денисов.

По его словам, работы по очистке моря и побережья от мазутных пятен ведутся оперативно, также проводится очистка пострадавших птиц.

— Сделано все, что возможно, но пока собственники не поднимут со дна танкер, в котором находится мазут, нельзя говорить о том, будет ли развитие ситуации или нет. По результатам мониторинга дна и самого танкера, пока угрозы нет. Дальше все будет зависеть от собственников танкера, — добавил замглавы МЧС.

Реальное время / realnoevremya.ru

В конце марта и начале апреля шторм привел к новым выбросам мазута на береговую линию Анапы.

Заместитель начальника управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов, также выступавший в Совете Федерации, сообщил, что решение о возможности купания детей на пляжах Анапы летом пока не принято.

— Что касается вопроса по Анапе и готовности Анапы принимать детей на летний оздоровительный отдых, в еженедельном режиме правительственная комиссия обсуждает все вопросы, связанные с ликвидацией последствий этого происшествия. Кроме того, создан оперативный штаб на территории Анапы. На сегодняшний день информации нет той, которую вы, по крайней мере, сейчас хотите получить: да или нет. Эта информация обсуждается исключительно в рамках комиссии, и решение это будет тоже приниматься исключительно в рамках правительственной комиссии, специально для этого созданной, — заявил Мурагимов.

Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера.

Рената Валеева