Володин заявил о необходимости госконтроля над системой образования

Государство обязано сохранять контроль над системой образования, поскольку это является ключевым вопросом для развития страны. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.



— Государство должно систему образования обязательно оставлять под своим контролем, потому что это базовые вопросы. Были, есть и будут, если мы хотим развиваться, — подчеркнул Володин.

При этом, по словам спикера Госдумы, необходимо создавать условия для развития частных образовательных структур, которые должны соответствовать всем установленным стандартам.

— Если это медицинский вуз или факультет частного вуза, там должна быть клиническая база. Там должно быть необходимое лабораторное оборудование. Если это юридический, там также должна быть и лабораторная база, и судебка, и другие необходимые в обязательном плане для преподавания требования выполнены. Но на сегодняшний день этого нет, — отметил Володин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Председатель Госдумы уверен, что только качественное образование может обеспечить развитие науки и технологий, что, в свою очередь, приведет к росту экономики и усилению России.

— Но начинается все с повышения качества образования. Поэтому в этой сфере не должны быть проходимцы. Не должны быть те, кто легкие деньги сшибает для того, чтобы одипломить, а потом трава не расти. Государство должно эти вопросы контролировать, что мы и делаем, — заключил Володин.

Общая нехватка педагогических работников в российских школах, по данным Росстата, составляет 1,75%.

Рената Валеева