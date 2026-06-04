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Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке грузовиков «совсем грустной»

09:41, 04.06.2026

В России запасы грузовых машин превысили годовой объем продаж

Сергей Когогин назвал ситуацию на рынке грузовиков «совсем грустной»
Фото: Артем Дергунов

В России запасы грузовиков превысили годовой объем продаж, что делает ситуацию на рынке «совсем грустной». Об этом на ПМЭФ сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, чьи слова приводит РБК.

Когогин отметил, что в нормальных условиях в стране не продается столько грузовиков, сколько было продано в 2023—2024 годах.

— Прошлый рост спроса был вызван оптимизмом в отношении экономики, что привело к избыточным запасам техники, — пояснил он.

Главной проблемой Когогин назвал высокие складские запасы иностранных производителей и возврат автомобилей лизинговым компаниям. По его словам, объем возвращаемых машин ежемесячно сопоставим с оборотом б/у рынка.

Согласно информации гендиректора, общий запас у лизингодателей уже превысил 25 тыс. единиц. При этом прогнозируемый объем продаж тяжелых грузовиков на текущий год составляет около 49–50 тыс. машин, а на складах иностранных компаний находится еще порядка 30 тыс.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ сократил бюджет на инвестиции в 2026 году почти втрое в связи с ростом долгов.

Никита Егоров

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