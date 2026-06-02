Росавиация снимает ограничения с авиакомпании Azur Air
Несмотря на снятие ограничений, три самолета компании временно не смогут выполнять полеты
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о скором снятии ограничений с сертификата эксплуатанта авиакомпании AZUR Air. По его словам, соответствующий приказ будет подписан уже на этой неделе.
При этом руководитель ведомства уточнил, что, несмотря на снятие ограничений, три самолета компании временно не смогут выполнять полеты. Причиной стали выявленные в ходе бороскопии отклонения в параметрах работы их двигателей.
Остальные шесть воздушных судов перевозчика успешно прошли проверку и получили разрешение на выполнение рейсов.
Росавиация ограничила сертификат Azur Air после ЧП с двигателем на рейсе из Японии в Казань. В феврале у Boeing 767, вылетевшего из Фукуоки, произошел помпаж двигателя с хлопками и вспышками пламени.
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