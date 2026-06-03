Оборот общественного питания Татарстана за год вырос на 5,4%

За первые четыре месяца 2026 года объемы достигли 36 миллиардов рублей

Фото: Мария Зверева

Согласно обновленным данным Росстата, оборот общественного питания Татарстана за год вырос на 5,4%. При этом рост к предыдущему месяцу текущего года составил 2,4%.

За первые четыре месяца 2026 года объемы достигли 36 миллиардов рублей, что на 6,5% больше, чем за тот же период в 2025 году.

Примечательно, что по объему оборота общественного питания республика оказалась не в лидерах в Приволжском федеральном округе — в Самарской области этот показатель достиг 37,1 миллиарда рублей, а всего в ПФО было реализовано 226,5 миллиарда рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что эти показатели республики оказались не самыми высокими: например, оборот ресторанов, кафе и баров в Татарстане за январь — февраль 2026 года увеличился на 8%.

Наталья Жирнова